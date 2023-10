Pour joindre l’acte a la parole : Les femmes du CNT et ONU-Femmes font une contribution de plus de 10 millions F CFA aux FAMa et victimes de guerre !

10 450 000 F CFA, c’est la contribution des femmes du Conseil national de transition (CNT) à travers le Réseau des femmes parlementaires (Refep) aux Forces armées et de sécurité. Sur ce montant, son partenaire ONU-Femmes a mis la main à la poche à hauteur de 5 millions F CFA. Ce montant est dédié aux victimes femmes et enfants de la guerre.

Les femmes du CNT, sous la houlette de Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato, viennent d’apporter leur contribution aux forces armées et de sécurité à travers le Réseau des femmes parlementaires (Refep) dont elle est la présidente. Un chèque de 10 450 000 F CFA a été officiellement remis au 1er vice-président du CNT, Assarid Ag Imbarcaouane, le mardi 17 octobre dernier, lors d’une cérémonie modeste mais pleine de signification.

“Monsieur le Président, en tant que femmes du CNT, nous avons jugé nécessaire de faire parler nos cœurs pour accompagner vos efforts inlassables pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays.

Ce geste aussi modeste qu’il soit, témoigne de notre attachement à la République et de notre soutien sans faille au Président du CNT, aux Famas, au gouvernement et à notre imperturbable président de la Transition, le colonel Assimi Goïta”, dira la présidente du Réseau des femmes parlementaires, Haïdara Aïchata Cissé dite Chato.

S’agissant de cette contribution de 10 450 000 F CFA, elle a adressé ses sincères remerciements à son partenaire ONU-Femmes pour avoir contribué à hauteur de 5 millions F CFA. “Avec la reprise des hostilités qui a conduit à ce conflit qui nous est imposé par les ennemis de la paix et pour joindre l’acte à la parole, les femmes du CNT ont décidé de venir vous présenter ce qu’elles ont pu collecter pour témoigner de leur solidarité envers les Fama et les victimes.

Il faut noter que nous avons pu collecter 5 450 000 F CFA que nous avons dédié aux Fama et notre partenaire Onu-Femmes a décidé de nous accompagner avec montant de 5 millions F CFA, dédié aux victimes femmes et enfants. Ce qui fait un total de 10 450 000 FCFA”, précisera Chato.

Profitant de cette tribune, la présidente du Réseau des femmes parlementaires a rendu un vibrant hommage au président du CNT, le colonel Malick Diaw, pour sa gestion exemplaire des hommes et des femmes au sein du parlement. “Depuis votre élection à la tête du CNT, vous avez su inculquer à chacun d’entre nous l’entente, la cohésion, l’entraide, le patriotisme, le travail bien fait. Vous nous avez toujours rappelé que nous avons des droits mais aussi et surtout des devoirs vis-à-vis de la République et que nous devons servir d’exemple au peuple que nous représentons au sein du Parlement.

Pour finir Monsieur le président, les femmes du CNT vous félicitent pour vos différents discours et votre gestion exemplaire des hommes. Nous vous réitérons notre soutien indéfectible pour des institutions fortes et un Mali et indivisible”. Parole de l’honorable Haïdara Aïchata Cissé dite Chato.

El Hadj A.B. HAIDARA

