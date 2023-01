Le Chef d’Etat ivoirien s’est ramolli face à son homologue malien, mais le vieux borgne crocodile de la lagune Ebrié ne va pas cesser de si tôt ses manœuvres pour déstabiliser le Mali

C’est par le décret n° 2023-0002/PT-RM du 06 janvier 2023 que le Président de la transition du Mali a accordé sa grâce aux 49 militaires mercenaires ivoiriens détenus, jugés et condamnés par la justice malienne. Cette grâce a été suivie d’un communiqué du gouvernement malien, qui explique les motivations de l’acte posé par Colonel Assimi Goïta. Avec cette grâce, c’est la fin d’un imbroglio qui a fortement ‘’glacé’’ les relations entre le Mali et la Côte d’Ivoire pendant 06 longs mois au cours desquels le chef de l’Etat ivoirien a multiplié les menaces et les intimidations en mobilisant la communauté internationale (Cedeao, Onu, chefs d’Etat étrangers, etc.). Que fera maintenant Alassane Ouattara, qui a plié l’échine devant Colonel Assimi Goïta ?

Le communiqué N° 043 du gouvernement de la transition du Mali en date du 06 janvier 2022 indique que le Colonel Assimi Goïta a accordé, par Décret n° 2023-0002/PT-RM du 06 janvier 2023, ‘’sa grâce avec remise totale de peines aux 49 ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes :crimes d’attentat et de complot contre le Gouvernement ; atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat ; détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ’’. Et le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’Etat, ministre de l’Administration et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement de transition, de souligner, dans sa lecture du communiqué, que le Gouvernement de la Transition et le Peuple maliens remercient le Colonel Assimi GOÏTA pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Seon toujours le libellé du communiqué offciel, cette mesure de grâce prise en toute indépendance, symbolise le souci de SE le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, à promouvoir la bonne gouvernance, dans le cadre de la Refondation du Mali, à travers le respect de l’indépendance de la Justice et la non- ingérence de l’Exécutif dans les affaires judiciaires. Et de préciser que ‘’la mesure de grâce prise par le Président de la Transition, vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako, le 22 Décembre 2022, du Mémorandum d’entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d’amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d’Ivoire’’. Le porte-parole du gouvernement malien n’a pas manqué d’exprimer la profonde reconnaissance du gouvernement au Président de la République togolaise, Son Excellence M. Faure Essozimna GNASSINGBE, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. Pour le gouvernement malien, ‘’dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu’à son dénouement, le Gouvernement de la Transition a été indigné par l’attitude partiale de certains responsables contre notre pays’’. Le porte-parole du gouvernement du Mali précisera que le cas le plus récent est la position agressive du Président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, qui, après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l’honneur du Mali devant les instances internationales, vient d’opposer un ultimatum au Gouvernement de la Transition concernant la libération des Ivoiriens. Colonel Maïga n’a pas omis d’indiquer au président Bissau-Guinéen que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté.Le communiqué conclut en invitant Umaru Sissoco Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à canaliser ses efforts dans l’éradication de la pauvreté dans la région. Et que c’est en cela qu’il fera œuvre utile et rendra service aux Peuples de la CEDEAO.

Aucun mot de remerciement, ni des mercenaires, ni des autorités ivoiriennes à l’endroit du Mali

Après l’annonce de la grâce présidentielle accordée, le 06 janvier, à ses mercenaires, Alassane Ouattara s’est précipité d’envoyer, le 07 janvier, un avion civil AIRBUS à Bamako en vue de les transporter. C’est toujours mal connaître la génération de dirigeants actuels du Mali. Ceux-ci ont totalement ignoré l’arrivée de cet avion, car ils avaient déjà prévu de transporter les mercenaires graciés dans un avion militaire malien afin de les remettre au président togolais. Ainsi, l’avion ivoirien a été obligé d’accompagner l’avion militaire malien jusqu’au Togo. Et samedi, 07 janvier 2023 dans la soirée, les mercenaires arrivent à Abidjan où se trouvait le président Ouattarra à l’accueil.

A peine rentré au pays, le lieutenant Kouassi Sanni Adam, chef des 49 mercenaires, s’est exprimé en ces termes : ‘’ (…) Je prends la parole au nom de mes frères d’armes ce jour pour vous traduire la joie qui nous anime et la fierté qui est la nôtre. (…)Nous voudrions adresser nos remerciements à toutes les autorités ivoiriennes avec à leur tête SEM le président de la République, Chef suprême des Armées. (…) Cela n’a pas été une tâche facile. Mais, comme je vous le disais tantôt, “qu’est-ce qui ne finit pas ?” Et vous me répondriez : “ce qui n’a jamais commencé”. Et voilà que nous y sommes. Merci à tout le peuple ivoirien pour son soutien sans faille et pour sa solidarité agissante. Merci à toutes et à tous.’’ En réponse au chef des mercenaires, le chef d’Etat ivoirien a indiqué que : « Quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver ». Et de renchérir en affirmant : « Je réitère la disponibilité de la Côte d’Ivoire à continuer d’apporter son soutien à tous les pays africains ou autres qui ont besoin de paix car, sans paix, il ne peut y avoir de développement ». Le Président Ouattara dit souhaiter voir le Mali, « un pays frère, retrouver la paix et arriver à combattre le terrorisme et l’insécurité pour organiser des élections démocratiques et constitutionnelles dès l’année prochaine, comme arrêté d’un commun accord entre les Autorités maliennes et la Cedeao ». Voici la seule et unique fois qu’il s’est adressé aux autorités maliennes : aucun mot de reconnaissance, ni de remerciement pour avoir accepté d’accorder la grâce à ses mercenaires. Quel mépris pour nos autorités !

Pour Alassane Ouattara, ce sont les vertus de la diplomatie qui ont permis d’aboutir à ce dénouement heureux. « Il ne pouvait pas en être autrement, selon lui, car le Mali est un pays frère et ami », a-t-il insisté. Ainsi, il a salué les efforts de médiation du Président du Togo, Faure Gnassingbe, et, remercier le président en exercice de la Cedeao, Umaru Sissoco Embalo pour avoir mobilisé l’organisation sous-régionale et l’Union africaine. Le Chef d’Etat ivoirien a aussi vivement remercié Antonio Guterez, Secrétaire général des Nations unies pour, dit-il ‘’ avoir donné des clarifications sur la mission des soldats ivoiriens’’.

“Malgré tous les contacts que nous avons eus, le contact le plus important était la visite que la délégation ivoirienne dirigée par le ministre d’Etat, ministre de la Défense Birahima Ouattara, a rendue à ses frères maliens accompagnés de plusieurs autresministres pour dire aux Maliens que la fraternité exige que nous puissions parvenir à une solution.’’ a souligné le vieux crocodile de la lagune Ebrié.

Auparavant, il a tenu à rassurer ses soldats en leur disant qu’ils n’ont rien à se reprocher. « Vous étiez allés en mission. C’était d’ailleurs la 8e rotation pour six mois. La mission n’a pas été facile. Vous voilà de retour après six mois de votre départ en Côte d’Ivoire. Mission accomplie », a-t-il dit pour galvaniser ses troupes, saluant ainsi le courage, la discipline, la ténacité et le patriotisme de ses hommes. Et d’ajouter que : ‘’Chers soldats, vous êtes de retour sur la terre natale. Et nous sommes fiers que vous soyez là, ce soir. La nation toute entière s’est mobilisée aussi. (…)” Pendant son allocution, le président Ouattara a adressé ses remerciements aux autorités religieuses, aux chefs traditionnels, aux partis politiques et à ceux qui ont battu le pavé pour que ces 49 soldats soient libérés.’’

Rappelons que parmi les 49 mercenaires, il y avait trois femmes qui ont libérées le 03 septembre 2022, suite à la médiation du Togo. Il faut noter aussi qu’ils ont tous été jugés les 28 et 29 décembre 2022 par une Cour spéciale des Assises. A l’issue du procès, les 46 mercenaires présents ont été condamnés chacun à 20 ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 2 millions de F CFA. Quant aux trois femmes, elles ont été jugées par contumace et condamnées à la peine de mort et au paiement pour chacune d’entre elles d’une amende de 10 millions de F CFA. En sus, la Cour a décidé que leurs matériels de guerres sont confisqués et remis aux autorités maliennes. Après ce verdict, les avocats des mercenaires n’ont pas voulu faire appel de ces condamnations. Au vu de la réaction des autorités ivoiriennes, l’on peut dire sans aucun risque de se tromper que le vieux borgne crocodile de la lagune Ebrié n’a pas pu avaler cette couleuvre. Alassane Ouattarra, en évoquant seulement son souhait de voir des élections se tenir au Mali aux dates échues, prouve à suffisance qu’il est dans une dynamique de ne pas ‘’sentir ‘’ les autorités patriotiques de la transition. A nos autorités africaines du Mali d’être très vigilantes et de se tenir prêtes à affronter d’autres manœuvres du ‘’valet » de Macron en Afrique de l’Ouest.

Malick Tandjigora

