Le Collectif des groupements et associations de femmes de Bamako (AFLED) a organisé une prière collective interreligieuse pour la paix et la stabilité au Mali. L’événement, qui s’est tenu le samedi 22 mars 2025 sur le terrain Chaba de Lafiabougou, a rassemblé des femmes chrétiennes et musulmanes pour formuler des bénédictions pour le pays. C’était en présence du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Diarra Djénéba Sanogo et son homologue des Affaires religieuses et des cultes, Dr Mamadou Koné.

Cette activité, organisée en commémoration de la Journée Internationale des Droits des Femmes, a enregistré la présence des représentants des légitimités traditionnelles, celle de la Délégation spéciale de la mairie et bien d’autres. Elle a été saluée par les autorités présentes, notamment les deux ministres.

Ces derniers ont souligné le caractère novateur de l’événement, qui a permis de rassembler les femmes des deux confessions religieuses pour prier ensemble pour la paix. La présidente de l’AFLED, Dramé Mariam Diallo, a salué la forte mobilisation des femmes et a souligné que c’était la première fois que des femmes de deux confessions religieuses se réunissaient pour prier en communion en faveur de la paix et la stabilité du pays. Mais, également pour le bien-être de la population, la cohésion et le développement économique du pays.

Elle a invité l’ensemble des maliens à en faire pareille.

Quant au ministre de la Promotion de la Femme, Diarra Djénéba Sanogo, elle a félicité l’AFLED pour son initiative tout en relevant la coïncidence du jeûne des deux communautés, y voyant un signe d’unité et de solidarité. Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des cultes, Dr Mamadou Koné, il a exprimé sa grande joie face à pareil regroupement, et a joint ses félicitations à celles de son homologue tout en souhaitant la multiplication de pareille initiative partout au Mali.

Les femmes protestantes, catholiques et musulmanes, ont tour à tour formulé des bénédictions pour le pays.

La cérémonie s’est terminée par une distribution de vivres aux deux communautés.

