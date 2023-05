La plateforme des organisations de la société civile a organisé le dimanche 21 mai un grand meeting d’information à l’hôtel de l’Amitié de Bamako dans la dynamique d’apporter son soutien au projet de référendum constitutionnel.

Cette rencontre d’information s’est tenue dans la grande salle de l’hôtel de l’Amitié pleine à craquer comme un œuf. Ainsi pour l’occasion, en plus des membres de près de 500 associations qui composent ce regroupement, des représentants du Conseil national de la transition étaient de la partie. Ont aussi fait le déplacement, les représentants des chefs religieux dont le Guide des Ançardine Cherif Ousmane Madani Haïdara, du Cherif de Nioro et du guide religieux de Ségou Lassana Kané. A ceux-ci s’ajoutent les 70 chefs de quartiers du district de Bamako et 745 conseillers de la capitale des trois caïmans.

Pour le président de la Plateforme des organisations de la société civile, Massoudou Cissé, cette activité s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution et est aussi le témoignage de leur détermination à répondre main dans la main à l’histoire.« Il s’agit de créer un cadre de concertation et d’action pour que la société civile puisse mieux s’imprégner du contenu du projet de la nouvelle constitution, et de lancer tous ensemble un appel fort à toutes les filles et fils du Mali d’ici et d’ailleurs à répondre favorablement et massivement à ce rendez-vous de l’honneur » a introduit M. Cissé. Selon lui, le changement de la constitution de 1992 tant attendu verra enfin le jour, grâce au référendum du 18 Juin prochain et grâce à la détermination du gouvernement de la transition à construire un Mali prospère si nous sortons nombreux pour dire oui au référendum. « Ce nouveau projet de constitution cadre parfaitement avec les directives du président de la transition chef de l’Etat à savoir : le respect de la souveraineté malienne, le respect du choix des stratégies et des choix des partenaires du Mali, la défense des intérêts du peuple Malien. Et nous nous en réjouissons à cette vision. C’est pourquoi, nous en appelons à la sensibilisation, à l’information et au patriotisme parce qu’il en va de soit pour un Mali meilleur pour ne pas dire Mali Kura » a fait savoir Massoudou Cissé. Du représentant des chefs de quartiers, aux familles fondatrices de Bamako tous ont salué ce geste patriotique de la Plateforme mais aussi de l’amour et de l’engagement patriotique de son président Massoudou Cissé. Notons qu’une fois la campagne ouverte, les membres de ce regroupement vont prendre leur bâton de pèlerins faire le tour des capitales régionales afin de mobiliser le maximum de nos concitoyens à adhérer au projet afin que le OUI l’emporte largement au soir du 18 juin date du référendum constitutionnel.

K THERA

