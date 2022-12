L’islam s’est intéressé avec beaucoup de soin, quant au bien être de l’humain physiquement et spirituellement. Pour cette raison, l’islam a attribué à l’hygiène et à la propreté, une importance capitale et une valeur primordiale dans le Coran comme dans la tradition du Prophète (SBSL).

La propreté est considérée, aux dires du prophète SBSL, comme la moitié de la foi. C’est une condition sine qua non pour la validité des actes cultuels en islam. Avant d’entamer tout acte de culte, le lieu du culte, le corps qui accomplit le culte et l’habit que ce corps porte doivent tous être purs et propres. C’est pourquoi il incombe à un musulman de faire ses ablutions avant de prier. Cette propreté en Islam se divisé en deux catégories : La propreté spirituelle ou morale qui consiste à avoir un cœur pur, une intention sincère, un comportement sain envers Allah et en vers les gens.

La propreté physique ou matérielle qui consiste, pour un musulman à rester toujours pur et propre, se détacher des souillures et des saletés. La chose qui lui fera atteindre la satisfaction d’Allah et lui garantira une prévention contre des bactéries et des maladies.

La propreté en Islam ne s’arrête pas uniquement aux niveaux religieux et cultuels, elle est également un mode de vie islamique un code de conduite pour le bien-être et le bonheur de l’être humain.

Ce n’est pas islamique de trouver les toilettes des mosquées sales avec des odeurs nauséabondes. Ce n’est pas islamique de laisser des ordures éparpillées partout autour des lieux de culte, aux alentours des écoles, au marché…

Ce n’est pas islamique de jeter les ordures là-où on veut, dans les rue loin des poubelles car Allah est pur, aime la pureté et n’accepte que ce qui est pur et propre.

La religion musulmane est une religion de la propreté et ça doit se vivre selon ce principe.

Cheick Hamahoullah Sow

Islamologue et Imam de la mosquée III d’Hamdallaye

