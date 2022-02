Le Collectif pour la Défense des Statuts et Règlement Intérieur du RPM, opposé à la candidature de Dr Bocary Treta, a animé une conférence de presse, hier soir, à Bamako pour exiger la tenue statutaire du congrès sans délai pour la redynamisation et la normalisation du fonctionnement du parti.

Plusieurs cadres du bureau politique national des Tisserands regroupés au sein du Collectif pour la Défense des Statuts et Règlement Intérieur du parti ne décolèrent pas contre la candidature de Dr Bocari Treta, proclamée lors des 3ème Assises du Comité Central. « Nous sommes tous de la famille RPM et nous exigeons le respect des statuts et règlement intérieur du parti », a introduit le président du collectif, Me Baber Gano. Ce haut cadre du Parti des tisserands entourés de l’ancien ministre, Mahamane Babi, l’ex-député Moussa Timbiné et d’autres cadres des tisserands contestent la candidature de Dr Bocari Treta à la présidentielle prochaine et estime que sa désignation a été émaillée par des violations graves de nos statuts et Règlement Intérieur. Selon lui, elle est le fruit du tripatouillage de l’article 43 du règlement intérieur et des statuts du parti. « Le congrès est la seule instance habilitée à modifier nos textes et à désigner un candidat à l’élection présidentielle », explique le président du collectif.

Me Baber Gano de poursuivre que le comité central du RPM n’est pas une instance habilitée à désigner le candidat. Face à la violation des textes constatés par ces membres du BPN du RPM, deux assignations contre le Président du parti Bocari TRETA devant le Tribunal de Première Instance de la Commune 2 du District de Bamako ont été déposées. Les deux aux fins « d’annulation de la Résolution Générale et de la motion spéciale » accordant pouvoir au Président du parti de remembrer les bureaux nationaux issus du 4ème congrès du parti. Le délibéré de ce contentieux autour de l’application des textes est prévu pour le 02 mars 2022.

Ce collectif de cadres justifie sa démarche arguant que la désignation du Président du parti comme candidat naturel à la prochaine élection présidentielle est une violation flagrante des articles 78,79 et 80 des Statuts du RPM. « Il a été signé sans congrès, sans commission d’investiture et sans appel à candidature », relève le secrétaire général du RPM, qui ajoute que « l’article 105 des statuts qui dispose que seul le congrès est habilité à modifier les textes et à renouveler les bureaux ».

S’agissant du mandat accordé au Président du parti par les conclusions du troisième comité central afin qu’il renforce les structures du parti en dehors d’un congrès respectif, il indique que c’est une violation des textes. C’est pourquoi, le collectif pour la Défense des Statuts et Règlement Intérieur du parti exige la tenue statutaire du congrès sans délai pour la redynamisation et la normalisation du fonctionnement du RPM. Car, dit-il, le mandat de l’actuel bureau national du RPM est expiré et caduc.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

