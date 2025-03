Dans le cadre de ses actions durant le mois de Ramadan, la Fondation Orange a distribué plus de 50 000 kits alimentaires et 4, 5 tonnes de vivres. Le jeudi 26 mars 2025, elle a offert 2500 kits alimentaires au Centre de Santé de Référence (CSREF) de la Commune 6 à Sogoniko.

Depuis le début du mois de mars, la Fondation Orange Mali a multiplié les dons de repas chauds et des vivres et sucre aux personnes vulnérables. Chaque jeudi, elle s’est rendue dans des centres de santé pour apporter son soutien aux malades, à leurs accompagnateurs et au personnel médical. C’est ainsi qu’elle a successivement visité les CSREF des commune 4, 5 et 6, ainsi que le CHU Gabriel, remettant à chaque fois 2 500 kits de rupture de jeûne. Au total, près de 50 000 kits ont été distribués dans les hôpitaux de Bamako et sur les axes stratégiques de la ville, à raison de 2000kits par jour, nous apprend l’administratrice générale de la fondation, Djénébou Diallo, précisant que la fondation a également fait don de 4, 5 tonne de vivres et sucre à des familles démunies.

Lors de son passage au CSREF de la commune 6, l’administratrice générale de la Fondation Orange, a rappelé que ces actions s’inscrivent dans une démarche de soutien et de réconfort. Le surveillant général du CSREF, Aly Sylla, a salué ce geste opportun en période de Ramadan.

Mariam Koné, accompagnatrice de patient, a exprimé sa profonde gratitude, soulignant le réconfort apporté par ce don. Quant à Moussa Sakho, directeur de la communication institutionnelle et RSE d’Orange Mali, il s’est réjoui de cette action, témoignant de la générosité et de l’engagement de la fondation envers la population malienne. Il a également souhaité un prompt rétablissement aux malades.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

