Contexte général

Le contexte général est dominé par l’attaque terroriste et meurtrière du camp de Tessit dans la région de Gao, le dimanche 7 août 2022.

Le contexte est marqué également par la levée de la part du Mali de 277,371 milliards FCFA sur le Marché des Titres Publics en zone Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Un Conseil des ministres extraordinaire a eu lieu le 7 août 2022 sur la vie chère, au cours duquel plusieurs mesures à ce sujet ont été adoptées.

La période a été également marquée par la visite de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali, M. Alioune Tine du 1er au 12 août 2022. Il a rencontré, à cette occasion, les autorités gouvernementales, judiciaires, militaires, ainsi que les organisations de la société civile et des acteurs politiques.

Le contexte est enfin marqué par la remise, par le Président de la Transition, d’équipements militaires en provenance de la Fédération de Russie à l’armée de l’air, le mardi 09 août 2022.

Le contexte politique

Suite à ses trois coaccusés dans l’affaire d’achat d’équipements militaires auprès de l’entreprise sud-africaine « Paramount », l’ancien président du Conseil d’administration de la Banque malienne de solidarité (BMS) a publié un communiqué pour dénoncer la surmédiatisation de la procédure visant à jeter le discrédit sur les personnes concernées. Il dit rester ‘’ néanmoins confiant et serein quant à la suite des évènements, tout en espérant que toute la lumière sera faite dans cette affaire en toute impartialité et dans la transparence’’.

Le contexte électoral

La commission des lois du Conseil national de la transition (CNT) poursuit la vulgarisation de la nouvelle loi électorale à l’intérieur du pays auprès des citoyens par le biais des forces vives de la nation.

Par ailleurs, une journée d’échanges entre la Cour constitutionnelle et la société civile sur le thème ‘’Le juge électoral et la société civile, quelle complémentarité pour des élections réussies au Mali’’ a été organisée par le Centre Malien pour le Dialogue Inter-partis et la Démocratie (CMDID) en partenariat avec IDEA International, la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) et la MINUSMA.

La journée était présidée par le Président de la Cour constitutionnelle M. Amadou Ousmane Touré.

Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté, entre autres aspects, sur les compétences électorales attribuées à la Cour ainsi que les mécanismes de contrôle de régularité des élections par la Cour constitutionnelle.

Prévu pour être installé le 13 juillet 2022, conformément au chronogramme électoral, la MODELE_Mali constate que le Collège de l’AIGE au niveau national n’a toujours pas été installé.

Contexte économique

Après une longue absence de plus 7 mois, due aux sanctions de la CEDEAO, le Mali a levé 277,371 milliards FCFA sur le Marché des Titres Publics en zone UEMOA sur une prévision de 270 milliards, soit un taux de 102%. Cela constitue une très bonne nouvelle pour le pays. Cette levée de fonds a permis, selon l’avis aux investisseurs et aux partenaires techniques et financiers publié par le ministre de l’économie et des finances, « de procéder à l’apurement des impayés sur la dette extérieure, la dette de marché émise par syndication et une partie de la dette émise par adjudication ».

La MODELE-Mali espère que cette levée contribuera à juguler la crise économique qui sévit au Mali.

En réaction à la vie chère, un Conseil des ministres extraordinaire a eu lieu le 07 août 2022. Le Conseil a constaté le non-respect de l’accord du 06 avril 2022 fixant les prix de certaines denrées de première nécessité. Suite au constat, il a été décidé, entre autres, de procéder à la vérification de l’affichage obligatoire des prix des différents produits dans les lieux de commerce ; de contrôler le respect des conventions et règlements en vigueur ; d’inviter la population à dénoncer systématiquement les cas de violation des prix des produits subventionnés en appelant aux numéros verts mis à sa disposition à cet effet ; de renforcer la fréquence des contrôles.

Le contexte sécuritaire

Le contexte sécuritaire est marqué par l’attaque djihadiste contre le camp de Tessit, le dimanche 7 août 2022. Selon un communiqué du gouvernement, le bilan officiel fait état de 42 soldats tués et 22 blessés contre 37 terroristes neutralisés. Pour rappel c’est la deuxième fois en moins d’une année que le camp de Tessit fait objet d’attaque terroriste.

La MODELE a constaté la publication de la liste des victimes sur les réseaux sociaux sans que les familles des victimes en soient informées au préalable. Tout en déplorant cette situation, la MODELE_Mali exhorte les autorités militaires à plus de vigilance dans la communication.

Le contexte sécuritaire a été également marqué par la remise d’équipements militaires à l’armée de l’air le mardi 09 août 2022 par le Président de la Transition. Ces équipements militaires, principalement des avions, ont été acquis auprès de la Fédération de Russie.

La MODELE Mali se réjouit de ces acquisitions et espère que ces nouveaux équipements permettront de contribuer à l’amélioration du système de défense.

Les recommandations :

La MODELE Mali adresse et réitère à l’endroit des autorités de la Transition les recommandations suivantes :

 Davantage de consensus dans la conduite des différentes réformes envisagées ;

 Le respect des dispositions de la loi électorale en ce qui concerne la désignation des membres du collège de l’Autorité́ Indépendante de Gestion des Élections (AIGE), notamment les représentants des partis politiques et de la société civile ;

 Assurer le respect et le suivi des mesures adoptées pour faire face à la cherté de la vie.

 La poursuite des efforts de sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

La Mission d’Observation Des Élections au Mali – MODELE Mali est le dispositif d’observation électorale mis en place par la Synergie 22, comprenant 43 organisations de la société civile ma¬lienne, composée de : l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, l’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD), DONIBLOG (la communauté des Bloggeurs du Mali), Droits de l’Homme au Quotidien (DHQ) et Tuwindi.

Contact Presse

Abdoulaye Guindo, Chef de mission par intérim de MODELE Mali

Téléphone : +223 76 01 63 80. Email : [email protected]

