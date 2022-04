Pour contribuer à l’émergence d’un espace de collaboration entre les acteurs étatiques et non-étatiques par une connaissance et une compréhension communes, le Cercle de réflexion et d’information pour la consolidation de la démocratie au Mali (CRI 2002) a initié le lundi dernier une journée d’échanges avec l’Union des journalistes reporters du Mali (UJRM).

La journée, qui avait pour thème « Protéger la Sécurité Humaine en luttant contre le cercle vicieux de la corruption, de l’instabilité et des conflits », a enregistré la présence du président du Cri 2002, Dr Abdoulaye Sall, le représentant du ministre de la Refondation, Sidi Oumar Cissé, du secrétaire général de l’UJRM, Abdrahamane Baba Kouyaté et de plusieurs membres de cette association.

Parlant de l’objectif de la journée, Dr Sall soutiendra qu’elle vise à contribuer à l’émergence d’une espace de collaboration entre les acteurs étatiques et non-étatiques pour une connaissance et une compréhension communes partagées et acceptées sur l’opérationnalisation consensuelle, inclusive et apaisée de la Refondation de l’Etat, notamment dans les domaines de la lutte contre le cercle vicieux de la corruption, de l’instabilité et des conflits.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UJRM dira que la corruption est un phénomène qui entache le développement de tout un pays et que la protection de ceux-là qui s’engagent à la combattre doit être une priorité pour tous.

A l’en croire, les journalistes « que nous sommes, donc acteurs majeurs de la société et de la démocratie, la lutte contre la corruption fait partie intégrante de nos missions ». Avant de rappeler que l’UJRM a été créée pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes reporters du Mali.

Le représentant du ministre Ibrahim Ikassa Maiga dira que la présente initiative citoyenne s’inscrit dans la dynamique de la Refondation de l’Etat, résolument en marche dans notre pays, depuis la tenue des Assises Nationales de la Refondation de l’Etat(ANR) les 27,28, 29, 30 Décembre 2021, et plus récemment celle de l’Atelier sur le Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat et son Plan d’Actions (2022-2031) les15,16,17 Mars 2022.

Aujourd’hui, poursuit-il, « nous nous réjouissons de constater l’émergence d’une Société Civile, engagée et déterminée à occuper sa place, toute sa place dans la mise en œuvre des 516 recommandations issues des Assises Nationales de la Refondation ». Avant de préciser que l’évènement s’inscrit donc en droite ligne de la traduction concrète de la volonté populaire.

Pour conclure, il souligne que la qualité des participants, notamment les légitimités traditionnelles, coutumières, religieuses, les hommes et femmes des médias, les organisations et structures de lutte contre la corruption, atteste cet engouement continue d’accompagner le processus de concrétisation des recommandations des ANR.

Lamine BAGAYOGO

