Cette. information a été donnée au cours d’une conférence de presse tenue ce mardi 21 janvier 2025 à Senou par les responsables du Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP) venus nombreux pour la circonstance. Car ils veulent en découdre avec le bureau actuel du Haut Conseil islamique du Mali dirigé par Madani Cherif Haidara de son illégitimité et incapacité d’organiser le 4e congrès ordinaire après plusieurs reports .

A prime à bord ,Iman Abdramane Cissé, membre fondateur du Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP) a expliqué que le Haut Conseil islamique du Mali est une structure créée en janvier 2002 qui regroupe les associations islamiques et mouvements dont les différents présidents se sont succédés conformément aux statuts et règlements de ladite association qui joue le rôle d’interlocuteur qualifié auprès des pouvoirs publics au nom de la communauté musulmane du Mali. A ce titre, les actes et décisions du HCIM s’imposent à la Communauté musulmane qui a pour objectifs entre autres, œuvrer pour la sauvegarde de l’Islam et de son épanouissement, assurer et préserver l’union des musulmans.

En croire M Alou Sidibé au vu de l’article 58 des statuts alinéa 1: sauf cas de force majeure, tous les organes du HCIM dont le mandat sera arrivé à expiration sont déchus de tous les droits, titres et prérogatives. Alinéa 2: les décisions prises par eux dans ce cas sont nulles et sans effet.

Par conséquent iman El Hadji Garry au nom du RMUP déclare officiellement et demande aux autorités compétentes de prendre toutes leurs responsabilités pour la gestion du statut actuel du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) ensuite ils exigent la mise en place d’une commission mixte composée de toutes les parties qui aura pour mission, l’organisation du 4e congrès ordinaire crédible et transparent du Haut Conseil Islamique en demandant la mise à la disposition de cette commission l’état financier du bureau sortant conformément à l’article 28 alinéa 7 des statuts et règlements soutenu par le président sortant de contrôle Cheick Soufi Bilal.

« Nous nous désolidarisons de tous actes et toutes actions menés par ce bureau à caractère illégal et illégitime. Nous invitons tous les musulmans du Mali à se joindre à nous pour un grand meeting d’information dans un bref délai. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien inconditionnel à nos actions et à nos projets ambitieux. Ensemble, nous sommes convaincus que nous pourrons relever les défis à venir. Notre détermination est au point. Vive la paix et l’union. » Déclare Mohamed Touré sur un ton va en guerre.

La conférence de presse a été l’occasion pour les membres du RMUP de faire une motion spéciale à tous les héros civils comme militaires qui ont perdu la vie pour la nation et ils ont également prié pour leur frère Cheick Thierno Hadi Ahamad Tall.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

