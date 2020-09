Remise des macarons et véhicules de l’Etat : L’ex député Eli Diarra joue au théâtre !

En manque de visibilité depuis son départ de la mairie de Koulikoro, l’éphémère député Eli Diarra tente de se faire une nouvelle virginité avec l’appel à remettre macarons et véhiculés. Du cinéma vraiment. L’appel du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) aux anciens députés à remettre leurs macarons et leurs véhicules de service à la direction générale de l’Administration des biens de l’Etat, au plus tard le mardi 8 septembre, a créé la panique chez certains députés. Premier à se rendre à l’Assemblée nationale pour remettre son macaron et son véhicule, l’ex député Eli Diarra se fait passer pour quelqu’un pétrie de patriotisme alors qu’il n’en est rien ! Sinon pourquoi attendre que le CNSP intime l’ordre avant d’aller déposer ces biens de l’Etat et en première position ? Si Eli Diarra avait procédé à la remise de son véhicule et macaron, le jour suivant la dissolution de l’Assemblée nationale, le peuple malien allait reconnaitre le patriotisme qu’il tente d’incarner. Une comédie que tente de jouer l’élu URD pour se tailler une place au soleil. Il a raté sa cible surtout en cette période où les maîtres de Kati sont à la quête de personnalités intègres pour la gestion de la transition. Des questionnements tout de même : Qu’est-ce qui a fait courir l’ex-colistier de l’ancien président de l’assemblée nationale ? Cependant, l’élu doit plutôt expliquer aux populations de la cité du Meguettan pourquoi a-t-il abandonné son poste de Maire pour celui de député ? A suivre !!!

Awa Camara

