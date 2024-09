La grande salle de réunion du Conseil Malien des Chargeurs a servi de cadre pour une importante rencontre d’échanges entre la faîtière des opérateurs économiques et l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel. La délégation de l’APDP conduite par son Président Mahamoudou Samaké a été accueillie par le Président du Conseil Malien des Chargeurs Kissima Sylla qui avait à ses côtés les membres de la structure. Après la présentation des deux délégations, suivi des mots de bienvenu du Président du CMC, le Président de l’APDP a pris la parole pour situer la rencontre dans son contexte réel qui est celui de la promotion de la structure peu connue du grand public pourtant indispensable pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour Mahamoudou Samassekou, l’Autorité de protection des données à caractère personnel existe depuis plus de dix ans et œuvre essentiellement pour la protection des données personnelles et pour la sécurité. Sa principale mission selon l’interlocuteur du jour du CMC, est d’identifier une personne physique, avoir toutes les données relatives à sa vie, à son parcours, afin de la protéger. Après ce bref rappel des missions de l’APDP le Président a parlé de la nomenclature de la structure, autrement dit de la constitution de l’APDP et de son mode de fonctionnement. Pour M. Samassekou, après dix ans d’existence il est nécessaire de faire connaitre l’APDP, c’est pourquoi ils ont entamé cette campagne d’information et de sensibilisation sur l’importance de la structure et de son rôle dans un contexte marqué par l’insécurité et des nouveaux phénomènes, comme les réseaux sociaux. Il dit avoir multiplié les fora, séminaires et autres rencontres pour expliquer et faire connaitre la structure au grand public. Après cet exercice hautement persuasif et pédagogique du Président de l’APDP, le secrétaire général de ladite structure a donné des explications techniques sur l’APDP sur le mode de saisine et sur l’indispensable rôle que la structure peut jouer. Elle est indispensable car c’est sur ces données que même les structures se fondent pour recruter et pour suivre le parcours, la traçabilité de toutes les opérations effectuées par une tierce personne. Le secrétaire général a expliqué les comportements et les pratiques qui sont considérés comme violation de la vie privée et a exhorté les maliens à s’approprier tous les outils juridiques et toutes les informations relatives aux données à caractère personnel. Les questions de compréhension ont trait aux sanctions, au mode de saisine de la structure en cas d’infraction et de manquement aux principes sacrosaints de la préservation de la vie privée. Pour les sanctions, elles pourraient être qu’administratives. L’APDP ne joue pas le rôle de gendarme et ne juge pas c’est pourquoi elle a mis l’accent sur la sensibilisation.

Quant au Président du Conseil Malien des Chargeurs Kissima Sylla dit Bakissima, il s’est dit très satisfait de ces échanges et a pris l’engagement de collaborer avec l’APDP pour le grand bonheur des opérateurs économiques. La réflexion va continuer après cette rencontre pour voir dans quelle mesure les deux structures pourront mettre en place un cadre de collaboration

Youssouf Sissoko

