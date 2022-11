Les responsables de l’Alliance citoyenne pour la réforme du secteur privé (AC-SS) en collaboration avec l’ONG Friedrich Ebert Stiftung ont organisé du 16 au 17 novembre 2022 à l’hôtel de l’Amitié, un forum national de la société civile sur la réforme du secteur de la sécurité.

Cette rencontre a été marquée par la présence du coordinateur de l’Alliance, Soumaïla Lah qui avait à ses côtés le représentant de l’ONG Friedrich Ebert Stiftung, Christian Klartt, des commissaires évoluant dans le secteur de la sécurité et de plusieurs participants venus nombreux pour la circonstance. En effet, l’objectif général de ce forum est de contribuer à une plus grande implication de la société civile au processus de réforme du secteur de la sécurité afin de rendre la réforme plus efficiente, plus efficace et adaptée aux besoins de la population. Et les objectifs spécifiques visent à faciliter la compréhension des concepts et la lecture des approches, de contribuer à l’appropriation du processus de réforme du secteur de la sécurité par les acteurs sociopolitiques, de promouvoir l’implication de la société civile dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, le grand banditisme et sa jonction avec le terrorisme. Rappelons qu’au cours de ces deux jours d’activités, les thématiques débattues portaient entre autres sur ” Instruments régionaux et internationaux de gouvernance de la réforme de la sécurité : leçons apprises de la crise du Mali”, ” Coopération civilo-militaire: défis et enjeux “; ” Quelle solution face à l’accroissement de l’extrémisme violent”.

Yacouba COULIBALY

