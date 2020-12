Le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille Bouaré Bintou Founé Samaké a lancé le 21 décembre au CNDIFE les travaux de la retraite annuelle au titre de l’année 2020 de son département le MPFEF. Ce conclave avec les cadres de son département était opportun pour Mme le ministre de décliner sa vision visant à assurer un pilotage adéquat du département à travers les orientations stratégiques.

Le ministre Bouaré Bintou Founé Samaké est dans la lancée de plus dynamiser le département de la femme, et pour cela elle compte s’appuyer sur l’opérationnalisation de la feuille de route de la transition instruite par les hautes autorités pour relever les défis et répondre aux besoins des enfants, femmes et familles du Mali.

Aussi cette activité organisée par le ministère avec l’appui financier de l’UNFPA et de Onu-Femmes qui s’étend sur trois jours, vise à assurer une appropriation du genre et un pilotage adéquat du département. Aux sorties de la retraite il est attendu que chaque cadre soit imprégné de ses orientations et renforcé sur sa responsabilité pour mieux accomplir sa tâche.

Ce qu’attend Mme Bouaré de son équipe : « la communication à temps à tous les niveaux ; l’observation de l’obligation de réserve et la protection des informations administratives ; la ponctualité, la constance et l’assiduité dans le travail ; le travail en équipe ; l’utilisation d’un tableau de bord trimestriel des missions par les chefs de service ; la planification des activités et la remontée de l’information des services aux différents niveaux hiérarchiques directs ; la neutralités dans le traitement des dossiers, des usagers, des organisations et associations » une vision que veut concrétiser le ministre de la femme pour piloter au mieux son département.

Rappelant les défis et difficultés existants, Mme le ministre en a fait appel à l’engagement, le don de soi et l’abnégation des cadres pour l’atteinte de leur objectif commun qu’est la réussite de la mission assignée au MPFEF .

« La présente retraite marquera un nouveau départ pour notre département, nouveau départ qui nous permettra de relever des défis dans la solidarité, le respect mutuel et la confiance » dira-t-elle.

Et le département peut compter sur l’appui et l’accompagnement des PTF à en croire les propos de la représentante de l’Onu-Femmes au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

