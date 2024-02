Selon un rapport récent de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l’aide accordée au Sahel a chuté pour la première fois en dix ans. Les pays concernés par cette baisse sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont reçu un total de 4,7 milliards de dollars d’aide en 2022, par rapport aux 5,3 milliards de dollars alloués en 2020.

Cette tendance inquiétante s’explique principalement par l’instabilité politique qui sévit dans ces pays depuis plusieurs années. En effet, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont tous été touchés par des crises politiques majeures, comprenant des coups d’État, des soulèvements populaires et des attaques terroristes.

Ces événements ont entraîné une détérioration significative de la situation sécuritaire, économique et sociale de la région. Ce qui a conduit les donateurs internationaux à réévaluer l’efficacité de leur aide.

Le rapport de l’OCDE souligne également que cette tendance à la baisse devrait perdurer au cours des prochaines années, à moins que les pays du Sahel ne parviennent à rétablir la stabilité politique et à consolider les bases de la démocratie. En effet, la démocratie est un facteur essentiel dans le maintien de la confiance des partenaires internationaux et de leur volonté de soutenir financièrement ces pays.

Pour faire face à cette situation préoccupante, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent redoubler d’efforts pour rétablir l’ordre et la stabilité, renforcer leurs institutions démocratiques et promouvoir la sécurité des populations. Ils doivent en outre mettre en place des politiques de développement économique et social inclusives qui permettront de réduire les inégalités et de lutter contre les causes profondes de l’instabilité.

Redoubler d’efforts pour rétablir la stabilité politique et consolider la démocratie

Il est important de souligner que l’aide internationale ne doit pas être considérée comme une solution à long terme, mais plutôt comme un catalyseur pour le développement durable. Les pays du Sahel doivent s’engager activement dans des réformes politiques et économiques visant à construire un avenir stable et prospère pour leurs populations.

La baisse de l’aide au Sahel est un signal d’alarme qui devrait inciter les pays de la région à redoubler d’efforts pour rétablir la stabilité politique et consolider leur démocratie. La réponse durable aux défis que rencontrent ces pays ne peut être que le fruit d’une volonté politique forte et d’un engagement à long terme en faveur du développement économique et social.

Cheick Bougounta CISSE

