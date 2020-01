Nonobstant la crise qui bat à plein fouet l’économie au plan national, le nouvel an 2020 a été accueilli avec euphorie dans la capitale malienne. Histoire de changer d’atmosphère, dissiper le mauvais souvenir de l’exercice écoulé et garder espoir pour la nouvelle étape de la vie qui commence.

C’est encore au boulevard de l’indépendance que de nombreux Bamakois se sont retrouvés pour accueillir le nouvel an 2020. Si cet espace était célèbre pour son traditionnel show il ya quelques 10 ans en arrière à travers des concerts géants et gratuits au frais de certaines grandes entreprises, les crises sécuritaire et économique ont impacté sur l’évènement ces dernières années. Aucun, concert, aucune autre animation musicale, les centaines de personnes devaient se contenter à faire des photographies sous les jeux de lumières des panneaux décoratifs installés par des entreprises à titre publicitaire.

Pour rendre un peu plus beau et attirant le boulevard de l’indépendance dans le cadre des fêtes d’années, des entreprises n’ont pas manqué d’en profiter pour augmenter leur visible au plan de commercial. Ainsi les jeux de lumières étaient signés par des entreprises telles que la CANAM, l’AGEFAU, BRAMALI, PMU et Startimes.

Ce n’est pas seulement la jeunesse que le boulevard accueillait. Des nourrissons dans les bras de leurs jeunes parents, des s filles et garçons qui défilent en solo, des jeunes couples mariés et célibataires et aussi des personnes du troisième âge. Pour ce père qui accompagnait sa famille d’une dizaine de personnes, ‘‘il s’agit juste de petits moments rares à partager ensemble’’.

Loin du boulevard de l’indépendance, au jardin du cinquantenaire, au parc national, Tour de l’Afrique, des rassemblements ont lieu dans chacun de ces endroits. Mais, et pour cause des mêmes difficultés financières, beaucoup d’autres personnes ont fêté le Saint Sylvestre en toute sobriété dans les salons.

Commentaires via Facebook :