Sur ce montant prévu pour la mise en couvre du Plan national de réponses (PNR), 11,700 milliards de Fcfa seront financés par le budget de l’Etat et 400 millions de Fcfa au titre de la contribution de l’UEMOA

Sur une prévision d’assistance alimentaire à apporter à 1 million 372 mille 224 personnes identifiées «de la phase 3 à pire», ce sont au final 1 million 166 mille 697 qui ont bénéficié d’une distribution alimentaire gratuite (Dag), soit 85% des effectifs. Sur 22.870 tonnes prévues, 19.445 tonnes ont été transportées sur l’ensemble du territoire, soit 85% en raison de 100 kilogramme par ménage.

Ce sont là des résultats atteints par le Commissariat à la sécurité alimentaire en matière d’assistance alimentaire aux personnes identifiées au terme de l’exécution du Plan national de réponses (PNR-2024), planifié sur la base des données du Cadre harmonisé (CH) de novembre 2023.

Ces informations ont été données, hier dans un hôtel de la place, lors de la 20è session ordinaire du Comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire (CCSPPSA).

Présidée par le commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, cette session avait à son ordre du jour l’examen et la validation du bilan du Plan d’opération (PO-2024) et du PNR-2024. Il s’agissait aussi pour les administrateurs d’examiner la situation alimentaire du pays à la lumière des recommandations formulées par le Système d’alerte précoce (Sap), à la suite de sa réunion d’expertise provisoire et des résultats provisoires du Cadre harmonisé. Ils ont, en outre, validé le plan opérationnel (PO) et le PNR 2025.

Le Commissaire à la sécurité alimentaire a, d’entrée de jeu, expliqué que le PNR 2025 s’élabore dans un contexte marqué par la sortie lente de crise causée par les inondations survenues en 2024, et qui ont endeuillé de nombreuses familles dans plusieurs localités du pays. «L’ampleur du désastre a poussé le Président de la Transition à déclarer l’état de catastrophe nationale sur l’ensemble du territoire national», a rappelé Redouwane Ag Mohamed Ali, tout en saluant cet acte qui a permis de venir en aide à nos compatriotes en difficultés alimentaires.

Selon lui, en plus des besoins suscités par ces inondations, il fallait également faire face à d’énormes sollicitations venant des populations déplacées et fuyant l’insécurité, dont un grand nombre s’est établie à Bamako et dans d’autres capitales régionales du pays. «Il n’échappe à personne que quand les difficultés alimentaires et économiques s’étalent dans la durée, les couches les plus vulnérables se fragilisent d’avantage et leurs besoins alimentaires et non alimentaires se multiplient et la situation dans ce cas de figure en appelle à la solidarité à la fois nationale et internationale», a-t-il déclaré. Avant de magnifier l’élan de solidarité manifesté par les partenaires et pays amis du Mali dont le soutien reste inestimable.

12,100 MILLIARDS DE FCFA- Le ministre commissaire dira que face aux situations d’urgence avérées, le Commissariat à la sécurité alimentaire a mobilisé tous les moyens à sa portée et a diversifié les réponses pour venir en aide aux victimes des inondations. Il a précisé que toutes ces opérations sont appuyées par d’autres activités qui permettent de renforcer les capacités de résilience des bénéficiaires. Redouwane Mohamed Ali Ag a, par ailleurs, souligné que les résultats de l’exercice du Cadre harmonisé de novembre 2024 révèlent que 5 millions 504 mille 691 personnes seront en insécurité alimentaire «de la phase 2 à pire» soit 23,39% de la population totale.

Une estimation en hausse de 111 mille 845 personnes par rapport à l’exercice de novembre 2023 qui avait identifié 5 millions 392 mille 846 personnes dans cette situation précaire. Ainsi, les personnes en insécurité alimentaire de «phase 3 à pire» sont estimées à 1 million 470 mille 114 avec un besoin d’assistance alimentaire estimé à 46 mille 949 tonnes.

Pour mettre en œuvre les activités du PNR 2025, le Commissaire à la sécurité alimentaire a déclaré que les prévisions budgétaires de l’État s’élèvent à 12,100 milliards de Fcfa dont 11,700 milliards de Fcfa au titre du budget de l’État et 400 millions de Fcfa au titre de la contribution de l’Uemoa. Quant aux partenaires de l’État, le budget inscrit dans leur plan de réponse humanitaire 2025 s’élève à plus de 165,337 milliards de Fcfa.

En matière de reconstitution des stocks et d’assistance alimentaire, pour Redouwane Mohamed Ali Ag, il s’agira pour l’État de reconstituer le Stock national de sécurité (SNS) à 22 mille 700 tonnes et de distribuer gratuitement dans les communes 18 mille 960 tonnes (sur un besoin de 46 mille 949 tonnes de céréales) à 1 million 470 mille 114 personnes identifiées en insécurité alimentaire reparties en 245 mille 019 ménages.

Il est aussi prévu 3 mille 740 tonnes pour les distributions d’urgence ponctuelles et compte tenu du budget alloué, un gap de 24 mille 249 tonnes, soit 51,64% des besoins d’assistance alimentaire est à rechercher.

Anne Marie KEITA

