Semaine nationale de la réconciliation : Mobilisation pour une paix inclusive et durable

«Relever les défis d’une paix inclusive et durable», tel est le thème de la 2è édition de la Semaine nationale de la réconciliation (Senare) lancée, vendredi dernier, par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major, Ismaël Wagué. C’était au cours d’un point de presse tenu dans les locaux de son département.

Se tenant du 15 au 21 décembre, la Senare met au programme plusieurs activités. Le colonel-major Ismaël Wagué a expliqué que le choix de cette période est symbolique car elle précède la commémoration de la fête d’indépendance de notre pays, symbole d’unité nationale et de souveraineté. Elle coïncide aussi avec la célébration de la Journée internationale de la paix le 21 septembre de chaque année. La Semaine nationale de la réconciliation vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre tous les fils de notre pays.

Il s’agit d’assurer un meilleur ancrage des valeurs de réconciliation, surtout de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de cohésion sociale à travers, notamment des activités éducatives, socio-culturelles et de solidarité. La Senare permettra également de sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation et de la paix au Mali. Il est prévu d’identifier les défis d’une paix inclusive et durable afin de proposer et de mettre en œuvre des pistes de solutions pour relever ces défis.

La Semaine est consacrée d’une part à l’organisation des sessions d’information et de sensibilisation sur la promotion du patriotisme, du civisme, de l’éducation et la culture de la paix et de la cohésion sociale ainsi que sur le rôle et la place des légitimités traditionnelles et religieuses. C’est pourquoi les activités, qui marquent cette 2è édition de la Senare, ont été identifiées et fixées par la Commission nationale d’organisation. Elles ont concerné les domaines de l’éducation, des arts et culture, de la citoyenneté, du civisme, de sport, de la coopération entre civils et militaires.

L’objectif consiste à s’engager ensemble pour le relever les défis d’une paix inclusive et durable dans notre pays comme précise le thème de cette année. La perspective demeure d’endiguer la situation de crise, qui perdure depuis plus d’une décennie, très préoccupante et avoir des pistes de solutions définitive qu’une conférence d’entente nationale.

La Senare avait démarré vendredi par la lecture du Coran à la Grande mosquée de Bamako, suivie de l’achat de bœufs au profit des indigents. Une conférence sur la sécurité a été animée le samedi dernier à l’école de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye par les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile en collaboration avec ceux du ministère en charge de la Réconciliation.

Les activités sportives au palais des sports ont suivi les messes de dimanche. Le reste du programme sera consacré à une journée de réflexion des femmes, une conférence des jeunes, à la remise de dons divers et à une conférence des opérateurs économiques.

Oumar DIAKITE

