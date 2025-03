Dans le cadre de la célébration du 8 mars, qui coïncide cette année avec le mois béni du ramadan, l’Amicale des Femmes Travailleuses de l’INPS (AFTI) a procédé à la distribution de kits alimentaires aux personnes démunies de l’Agence nationale d’assistance médicale (ANAM), à la Direction Nationale des Droits des Personnes avec des Maladies Rares et aux pupilles. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier (14 mars 2025) en présence du ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-colonel Assa Badiallo Touré. Elle a été couplée à la donation de vivres aux communautés musulmanes et chrétiennes dans le cadre du ramadan et du carême 2025, à travers l’opération Sounkalo-Solidarité.

Deux cents kits alimentaires individuels pour les ménages vulnérables, 15 tonnes de riz, 15 tonnes de mil et 6 tonnes de sucre pour les communautés religieuses ! C’est la donation faite vendredi dernier (14 mars 2025) par l’Amicale des Femmes Travailleuses de l’INPS (AFTI) et le département en charge de la Santé et du Développement social au compte de «Sounkalo-Solidarité». Des couches vulnérables (plus de 500 personnes) ont ainsi eu droit à des kits composés de sucre, de pâtes alimentaires, de riz, d’huile, de Lipton et de dattes…

Selon Mme Doumbia Fatouma B. Touré, la présidente de l’AFTI, la célébration de la Journée du 8 mars coïncide cette année avec le mois sacré du ramadan. «À cette occasion, notre amicale a choisi de marquer l’événement en distribuant des kits alimentaires aux personnels démunis de l’Agence nationale d’assistance médicale (ANAM)», a-t-elle indiqué. C’était également l’occasion pour les femmes de l’INPS de rendre un hommage à leur direction à travers le Directeur général, M. Ousmane Karim Coulibaly. «Depuis sa prise de fonction à la tête de l’INPS, il a démontré une vision claire, une stratégie innovante et un engagement indéfectible pour assurer le succès de notre Institut», a témoigné Mme Doumbia.

Dans son discours, le ministre de la Santé et du Développement social a rappelé que cet événement revêt un double symbole. En effet, selon le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré, il s’agit de la manifestation de la solidarité de l’AFTI envers les plus démunis et certains personnels de soutien à travers la distribution de 290 kits alimentaires et du soutien de son département aux communautés religieuses en cette période de dévotion et de prière. «Donner à manger et à boire à ceux qui n’en ont pas, vêtir ceux qui sont nus, assister les malades, rendre visite à nos personnes âgées, aux prisonniers, accueillir les étrangers, conseiller ceux qui sont dans le doute, éclairer ceux qui sont dans l’ignorance», a déclaré Madame le Ministre en paraphrasant Mgr Jean Zerbo, notamment son intervention lors de la conférence de presse de lancement de la 28ᵉ édition du mois de la Solidarité et de lutte contre l’Exclusion. Pour la cheffe du département en charge de la Santé et du Développement social, ce sont «ces valeurs et ces comportements qui caractérisent la société et la culture maliennes, bref, l’identité malienne».

Après la remise symbolique, à tour de rôle, les représentants du Haut Conseil Islamique du Mali (HCI-Mali), de l’Église catholique, de l’Église protestante et des bénéficiaires ont salué l’initiative et souhaité qu’elle soit pérenne. À noter que la cérémonie a enregistré, entre autres, la présence du Ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, et du Directeur général de l’Institut National de Prévoyance sociale (INPS), Ousmane Karim Coulibaly…

Naby

Avec : Réseau de communication du MSDS

