Sur le Vif : Assimi Goïta Traoré

Tel est le nom donné le 4 janvier 2024 par Adama Traoré et son épouse Fatoumata Zaraw Sogoré, à leur garçon qui a vu le jour le 29 décembre 2023. Au cours d’un baptême sobre, loin des fanfares et des tambours, Adama a surpris ses proches en baptisant son fils du nom du président. Une décision qui reflète sa profonde admiration pour le chef d’État.

Le père du jeune Assimi gagne sa vie comme jardinier fleuriste sur la ligne de la Tour de l’Afrique. Pour lui, Assimi représente le prototype du militaire idéal, et malgré sa position sociale modeste, il aspirait toujours à voir un homme modèle de cette trempe à la tête du Mali. M. Traoré espère que son fils suivra les pas de son homonyme. Le jardinier fleuriste exprime son attachement aux valeurs promues par le président. Il estime que la meilleure manière de reconnaître les prouesses du président, est à travers des actes concrets et le baptême de son fils en est un exemple significatif à ses yeux. Interrogé sur la discrétion entourant la cérémonie de baptême, Adama Traoré explique que cela résulte de sa réserve personnelle et de sa conviction profonde. Il souhaite que cet acte symbolique, serve de témoignage concret de sa reconnaissance envers le président Assimi Goïta et de son engagement envers les valeurs qu’il incarne. Ce geste singulier du jardinier fleuriste Adama Traoré témoigne de l’impact que peut avoir la personnalité d’un leader sur la vie quotidienne des citoyens.

D. Togola

