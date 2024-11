La tombola villa Moov money vient de faire six heureux gagnants. Ils ont reçu leurs cadeaux lors d’une cérémonie organisée le 1er novembre 2024 au siège de ladite société

Moov Africa Malitel organise du 7 octobre 2024 au 9 février 2025 ‘ la tombola villa Moov money.’ Au lot, des enveloppes de 50 000FCFA, des ordinateurs, des motos Djakarta et la cagnotte : une villa. Pour y participer, il faut effectuer les opérations suivantes : retrait Moov money à partir de 5000F/ paiement marchand Sani et jeux en ligne à partir de 5000F/ et ou transaction Bank to Wallet et Wallet to Bank à partir de 20000F.

Les gagnants de ce jour : Oumar Théréta, il a remporté une somme de 50 000 FCFA grâce à ses opérations Bank to Wallet. Fatoumata Maïga et Lacine Diarra ont chacun reçu une enveloppe de 50 000 FCFA grâce à leurs opérations Sani . Bamodi Goïta a quant à lui, a gagné une moto Djakarta grâce à l’utilisation de Paiement Marchand. Zounkafily Ouédraogo a eu une moto grâce à Bank to Wallet.

Le Chef du département Moov Money, Bakary Koniba Samaké, a souligné que cette tombola vise à récompenser la fidélité de leurs clients, promouvoir Moov Money ainsi que l’utilisation des autres offres de leur service.

`Les gagnants ont exprimé leur joie et invité les autres clients à participer aux prochaines étapes de la tombola.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

