URGENT: Soumaïla Cissé et Sophie Pétronin recouvrent la liberté

La présidence de la République du Mali confirme la libération de Soumaïla CISSE et Mme Sophie PETRONIN. «Les ex otages sont en route pour Bamako», a déclaré la présidence dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

-Maliweb.net- Enlevé le 25 mars 2020 alors qu’il était en campagne dans sa circonscription électorale de Niafunké dans le Centre du Mali, le Chef de file de l’opposition malienne Soumaïla Cissé retrouve la liberté après plus de six mois de détention. Quant à Sophie Pétronin, travailleuse humanitaire et fondatrice de l’ONG « Association d’Aide à Gao, elle a été enlevée le 24 décembre 2016.

«La libération de Soumaïla Cissé est un grand soulagement pour le peuple malien», a affirmé un internaute laissant éclater sa joie. Et d’ajouter: «Il faudra également saluer la libération de Sophie Pétronin une femme exceptionnelle engagée pour la cause des plus fragiles au Mali».

Soumaïla CISSE et Mme Sophie PETRONIN ont quitté Tessalit pour Bamako, où ils sont attendus par les autorités et les proches familles des deux désormais ex- otages.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :