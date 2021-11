Visite à Gao : Le Colonel Ismaël Wagué pour fédérer les esprits

Depuis l’attaque du poste mixte des mouvements armés sédentaires dans les environs du village de Kadji à 25 km de la ville de Gao sur la route de Sevaré le 23 octobre 2021 par des hommes armés non identifiés occasionnant la mort de 10 combattants et 6 blessés …les mouvements sédentaires constitués par ceux de la plate-forme et ceux de l’inclusivité sur fonds de suspicion envers les autres mouvements non sédentaires étaient au bord de l’affrontement à Gao.

Le ministre de la réconciliation dans son planning de la journée du jeudi 28 octobre a rencontré tous les mouvements armés mais séparément : sédentaires d’abord , Touaregs, Arabes. Au début du huis-clos avec chaque groupe, le ministre Wagué a été informé par l’un des conseillers du gouverneur de Gao que la CMA refuse de le rencontrer. « Je suis ouvert à tous ceux qui veulent me rencontrer pour trouver une solution aux problèmes sécuritaires ici dans la région de Gao a déclaré le ministre Wagué … personne n’a intérêt qu’éclate un conflit intracommunautaire” a-t-il poursuivi. Après les différentes rencontres avec les groupes armés, le ministre a poursuivi les échanges avec la société civile et les organisations de la résistance civile de Gao . Il a promis de faire en sorte que la sécurité soit renforcer.

MAIGA Ibrahim

Correspondance particulière

