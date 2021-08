visite de prise de contact avec les partenaires de la CMSS : Le nouveau DG dans le sillage de son prédécesseur pour relever le challenge

S’inscrivant dans la continuité des actions de son prédécesseur, le nouveau directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), Ichaka Koné, s’est engagé dans une série prises de contact, 24 heures après sa prise de fonction. Il a consacré ses premières visites de courtoisie aux partenaires de la Cmss que sont le Directeur général du budget, le Directeur général du trésor et le Directeur général de la Canam. Le nouveau Directeur général de la Cmss a sollicité l’accompagnement et la coopération de ses collègues, tout en soulignant sa disponibilité pour renforcer les fructueuses relations de collaboration qui existent si heureusement entre les services concernés.

Le Directeur général du budget, Ahmadou Tijani Haïdara, a apprécié à sa juste valeur cette marque de considération et a rassuré son homologue de l’accompagnement de la Direction nationale du budget dans le partenariat qui lie les deux structures

visiblement heureux de cette visite de courtoisie, les deux hommes qui se connaissaient bien par le canal de la gestion de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) se sont donné beaucoup de conseils.

Quant au Directeur général de la Canam, le médecin général de brigade, Boubacar Dembélé, il a souligné qu’avec cette visite « la Canam se déplace à la Canam », comme pour dire que les deux établissements sont de la même famille. Donc, pour lui, cette visite s’inscrit dans la dynamique de la continuité des processus enclenchés avec son prédécesseur, Mme Sangaré. « Nous sommes ensemble avec les mêmes objectifs. Il n’y a pas de raison qu’on ne puisse pas réussir ».

Au Trésor, le Directeur général, Boubacar Ben M’Bouillé Haïdara, et son adjointe, Samaké Aminata Sow, ont à leur tour réitéré leur engagement à faciliter le paiement des pensions à terme échu et réaffirmer leur disponibilité à remédier en cas de problèmes.

Pour sa part, le Directeur de la Cmss, confirmant son engagement à maintenir l’équilibre que Mme Diéminatou Sangaré s’est battue pour atteindre, s’est dit comblé par tant de disponibilité de la part de ses collègues qu’il remercie avec humilité et modestie. Il a affirmé que la collaboration, la compréhension et la complémentarité entre ces différentes structures sont déjà une réalité palpable. En effet, le budget assiste la Cmss à optimiser le recouvrement et aide à la mise à disposition des mandats des collectivités pour permettre au Trésor de payer les pensions dans les délais requis. En ce qui concerne la Canam, M. Koné se rappelle que le ton avait été donné aux premières heures de la nomination du DG de Canam et qu’il s’inscrit dans cette dynamique pour relever le challenge et ensemble, nous allons réussir.

Ensuite, le Directeur général de la Cmss a rencontré ceux et celles qui ont fait valoir leurs droits à la retraite à travers la Fédération nationale des associations de retraités (Fnar) pour bénéficier de leurs riches expériences et les rassurer quant au paiement régulier et à terme échu de leurs pensions. « Que le nouveau DG vienne vers nous pour solliciter des bénédictions ne nous surprend guère. Votre démarche nous comble. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous ferons le devoir de vous accompagner », a précisé le président de la Fnar, Abdoul Karim Tangara, au nom de ses collègues. La Fnar a aussi remercié Mme le ministre pour avoir décidé d’assurer une promotion interne qu’ils saluent, tout en appelant les agents de la Cmss à se mobiliser solidairement autour du nouveau Directeur général pour faire avancer l’héritage légué par son prédécesseur. Les membres de la Fnar ont formulé des vœux de plein succès au nouveau DG et à son staff.

Fatoumata Mah Thiam KONE, service Communication et Relations Publiques/CMSS.

