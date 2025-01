Vœux : La modernisation pour une digitalisation complète de la CMSS au cœur des grands chantiers de 2025

La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du personnel de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) au Directeur Général a fait, ce mardi 07 janvier 2024, l’objet d’une cérémonie, sobre mais symbolique et conviviale.

Le représentant du personnel, Thierno Madani THIAM a présenté, au nom de tous les agents, les vœux de bonne et heureuse année 2025 au Directeur Général de la CMSS, Ichaka KONÉ. Il a rendu public le fait qu’une Cité CMSS sortira bientôt de terre. Ce qui présage que cette nouvelle année verra la concrétisation de beaucoup de projets ouverts, synonyme de bonheur pour tous, mais aussi dans la grande famille professionnelle qu’est la CMSS. S’exprimant au nom des agents partant à la retraite, Mahamane BABY de la direction régionale de Tombouctou, dans un discours émouvant avec beaucoup d’enseignements, a exprimé leur gratitude envers la direction générale, et a remercié pour l’accompagnement, la confiance et les nombreuses opportunités qui leur ont été offerts au cours de leur carrière respective. C’est pourquoi Monsieur Baby animé d’un sentiment de satisfaction, dira que « notre parcours a été jalonné de défis, mais aussi de réussites, rendues possibles grâce à l’esprit d’équipe et à l’engagement de chacun d’entre vous », a-t-il déclaré.

Dans un style sobre, le Directeur Général Ichaka KONÉ a à son tour, adressé ses vœux de bonne et heureuse année 2025 à l’ensemble du personnel de la CMSS. Il a commencé par rassurer les partants à la retraite que les portes de la CMSS leur seront toujours ouvertes car ils sont partis pour rester à la CMSS. « La CMSS est aujourd’hui parce que d’autres ont travaillé dur hier pour nous léguer cet édifice ». Il a indiqué que notre Maison commune est engagée dans la mise en œuvre de projets structurants à travers la digitalisation, l’informatisation des caisses, la réactualisation de la base de données de la pension….

En outre, il a dit prendre bonne note de la demande du représentant du personnel tout en rappelant l’engagement de la direction à redoubler d’efforts pour l’atteinte des objectifs dans la réalisation des grands projets. Grâce à la stabilité financière de la CMSS, fruit de la volonté ferme des autorités de la transition et de l’ensemble du personnel, la CMSS a tenu face au choc économique que traverse le pays avec le paiement régulier et à terme échu des pensions. En remerciant l’équipe de direction pour le travail de fonds abattu, l’aîné de la CMSS sans être le plus âgé a pour demander aux uns et aux autres de serrer davantage la ceinture pour consolider et pérenniser les acquis. Aussi, il invite tout son personnel à rester une équipe soudée et solidaire.

Le Directeur Général a ainsi salué le signe indicateur de paix et de cohésion montré par les responsables des deux syndicats de la CMSS, UNTM- CDTM. Par ce geste, ils ont montré qu’au-delà des oppositions d’ordre syndical, la CMSS est la maison commune. C’est pourquoi, Ichaka KONE estime que la CMSS est une famille et quel que soient les différends, les membres d’une même famille finiront toujours par se retrouver. Ils leur demande de continuer la sensibilisation du personnel à l’assiduité au travail, l’une des qualités d’un bon agent. Il a conclu en émettant le souhait que le nouvel an 2025 soit le couronnement et l’aboutissement des projets structurants de la CMSS.

La remise de chèques à huit agents de la direction générale, des directions régionales et Agences Locales qui ont fait valoir leur droit à la retraite, suivie de prières et invocations des confessions chrétienne et musulmane, ont mis fin à cette cérémonie qui a refusé du monde.

Fatoumata Mah Thiam KONE et Moulaye Hassane HAÏDARA, CCOM-RP/CMSS.

