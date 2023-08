Kassoum Coulibaly dit Yambox ne sera plus membre du Comité exécutif de la Fédération malienne de football dont l’élection du nouveau président est prévue pour le 29 août prochain. Il a décidé de ne pas briguer son mandat en laissant la place aux jeunes. Agé de 75 ans, Yambox a tout donné au football malien. Il fut un dirigeant exemplaire, rassembleur, respectueux, sincère et loyal.

Dirigeant exemplaire, la décision de Kassoum Coulibaly communément appelé Yambox est qualifiée de très sage surtout à cette période de renouvellement du Comité exécutif de la Fédération malienne de football dont l’élection du nouveau président est prévue pour le 29 août prochain.

En toute responsabilité et sans aucune pression, Yambox n’est pas partant pour briguer un nouveau mandat à la Fédération malienne de football où il occupait le poste de 1er vice-président depuis l’élection de Mamoutou Touré dit Bavieux, le 29 août 2019. “Aujourd’hui, j’ai décidé de ne pas renouveler mon mandat de vice-président à la Fémafoot en laissant la place aux jeunes, qui ont vraiment de grandes ambitions pour notre football. J’ai pris cette décision en toute responsabilité. Sincèrement, je suis fatigué, après tant d’années. Il faut savoir partir. C’est le lieu de remercier tout le monde de près ou de loin pour m’avoir aidé dans cette noble mission, qui est la promotion du sport plus particulièrement le football. Je sais bien que la tâche n’a pas été du tout facile surtout dans le pays où nous vivons. Je demande pardon à tous ceux que j’ai offensés sans me rende compte dans l’exercice de mes fonctions de dirigeant sportif”, nous a confiés Yambox en début de semaine dans son bureau à la Fédération.

Et de poursuivre : “J’adresse mes remerciements aussi à Mamoutou Touré dit Bavieux pour avoir placé sa confiance en moi pour occuper le poste de 1er vice-président. Durant son mandat, j’avais en charge l’équipe nationale A. J’avoue que j’ai beaucoup appris auprès de lui. Ce Monsieur aime beaucoup son pays. Et il est prêt à tout pour le football malien. Je pense que Bavieux est tout simplement une chance pour le football malien. Je pense qu’il mérite d’être soutenu et aidé pour que le Mali puisse avoir un avenir meilleur. Je suis convaincu qu’avec lui, le football malien va aller très loin. Je suis parti, mais je serai toujours à la disposition de Bavieux Touré pour les sages conseils afin que les choses puissent marcher”. Promesse de Kassoum Coulibaly, qui a toujours fait la fierté du football malien.

Rassembleur, loyal et sincère, Yambox, âgé de 75 ans aujourd’hui, a entamé sa carrière vers les années 1980 comme dirigeant sportif au Club olympique de Bamako (COB), après avoir joué au football comme tous les jeunes bamakois. Il fut d’abord trésorier général adjoint du COB lorsque feu Djiguiba Fofana en était le trésorier général. Ensuite, il est monté de grade. Trésorier général puis vice-président de l’un des meilleurs clubs de la capitale à l’époque, le COB.

Très dynamique et amoureux du ballon rond, Yambox a fait son entrée à la Ligue de football du District de Bamako en 1998 comme vice-président avant d’être président. C’est d’ailleurs lui qui a contribué à la promotion du football des jeunes avec la Coupe “Capitole Transit” portant le nom de sa propre entreprise, créée en 1991. Pendant une dizaine d’années, ces tournois regroupaient les équipes des cadets et juniors des différents clubs de la Ligue de football de Bamako. Auparavant, il avait dirigé le bureau du District 6 pendant deux mandats.

Yambox profite de l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux membres de la Ligue de Football du District de Bamako sous le leadership éclairé d’Issa Sidibé : «je suis vraiment fier des jeunes qui dirigent aujourd’hui la Ligue de Football de Bamako. Ils m’ont toujours respecté depuis que nous nous sommes connus. Ce sont des dirigeants sportifs très exemplaires, qui aiment le football. Ils ont toujours soutenu toutes les actions du bureau fédéral. Au moins, ils ont compris que rien ne peut se réaliser dans les conflits ou dans une crise. Mon souhait le plus ardent est que ces jeunes dirigeants puissent continuer à soutenir notre football dans le bon sens. Puisque l’avenir leur appartient. C’est pour vous dire que la relève est assurée».

Aujourd’hui, l’ambition de Kassoum Coulibaly dit Yambox est la construction d’une Académie de football moderne vers Katibougou pour la formation des jeunes joueurs. Pour réaliser ce rêve, il est en partenariat très avancé avec un grand club espagnol.

S’agissant de la gestion de ses sociétés, Yambox dira tout simplement : “Effectivement, mes sociétés sont gérées par mes enfants”.

Longue vie et bonne suite à Yambox pour qui le football en particulier, le sport malien en général restera éternellement reconnaissant.

El Hadj A.B.HAIDARA

