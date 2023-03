3è journée de la coupe de la confédération : L’AS Réal n’en profite pas

L’AS Réal de Bamako et Young Afrcans de la Tanzanie ont partagé les points d’un but partout, le dimanche 26 février 2023 au stade du 26-Mars. Un résultat qui ne fait pas l’affaire de notre représentant. Mieux le Réal n’en profite pas avec la résultat et la défaite du TP Mazembé dans l’autre match de la phase aller des groupes de la Coupe de la Confédération.

L’international congolais Fiston Kalala Mayele a ouvert le score pour les Tanzaniens à la 60è tandis qu’Émile Koné a sauvé les nôtres au piège en égalisant à la 91è.

Signalons que ce match nul entre Young Africans et Real de Bamako a redonné un peu de l’espoir aux corbeaux du Tout Puissant Mazembe qui se sont agenouillés au même moment face à l’Us Monastir de Tunisie à Lubumbashi par 0-2. En revanche avec ce second nul à domicile, le Réal se complique la tâche pour la suite de la compétition.

Pour espérer voir la suite, le Réal se doit de gagner les trois matches de la phase retour et compter sur un miracle chez les adversaires. Le Tout -Puissant Mazembé par exemple, pour se qualifier n’a pas droit à une autre erreur, les corbeaux sont obligés de négocier au moins 3 points à l’extérieur et 3 points à domicile pour passer en quarts de finale.

Au classement provisoire, Us Monastir est premier avec 7 points +4, suivi de Young Africains de la Tanzanie avec 4 points. Mazembe est 3ᵉ avec trois unités -2 et Réal de Bamako (Mali) avec 2 points -2.

St Eloi Lupopo de justesse

Le FC St Eloi Lupopo de Lubumbashi (RDC) a enregistré sa première victoire de la phase des groupes de la coupe de la confédération, après sa victoire à Ndola Zambie face à la formation Libyenne d’Al-Akhdar Sport sur le score de 1-0, en match aller du groupe A disputé au stade Levy Mwanawasa de Ndola en Zambie.

L’unique but des cheminots a été marqué par l’entremise d’Emmanuel Bola (45ᵉ+2). C’est le premier succès des hommes de notre compatriote et ex-sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba après avoir perdu les deux premières rencontres respectivement face à USM d’Alger et Marumo Gallants d’Afrique du Sud.

Sarr

Commentaires via Facebook :