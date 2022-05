Attendu toute la semaine passée à Bamako, Eric Sékou Chelle est resté introuvable dans la capitale. Aux dernières nouvelles, le tout nouveau sélectionneur des Aigles pointera finalement son nez cette semaine, où il publiera sa première liste pour le match contre le Congo.

Depuis l’annonce de son arrivée par la Fédération, Eric Sékou Chelle se fait désirer et l’instance dirigeante du football national ne donne plus de détails sur cette arrivée tant attendue. Mais selon d’autres sources, le retard accusé par le nouveau sélectionneur est en lien avec des démarches relatives à l’équipe. A en croire le journaliste de l’ORTM, Djibril Traoré, Éric est resté en France pour prendre contact avec son effectif et gérer certaines questions administratives. « … Mais si tout va bien, il arrivera à Bamako mardi, pour rencontrer la fédération et le ministre chargé des Sports afin de prendre les dispositions nécessaires pour mieux aborder le match contre le Congo prévu le 4 juin prochain. Il pourrait publier sa liste mercredi ou jeudi prochain au cours d’une conférence de presse », a-t-il ajouté.

A.C

