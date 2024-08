Plusieurs semaines après le limogeage d’Eric Sékou Chelle, les Aigles du Mali tiennent enfin leur nouveau sélectionneur. Il s’agit du technicien belge de 51 ans Tom Saintfiet.

Le mercredi 28 août, le 1er vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Moussa Sylvain Diakité, a annoncé lors du journal télévisé de 20 h de l’ORTM que c’est Tom Saintfiet qui a été choisi pour prendre en main la sélection nationale A du Mali. Dans une shortlist de six entraineurs retenus par la Fémafoot, c’est le Belge qui a été choisi devant Antonio Conceçao, Hector Cuper, Pitso Mosimane, Rachid Taoussi et Jorvan Vieira. Selon les informations, Tom Saintfiet a signé un contrat de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement en fonction de l’atteinte ou non des objectifs qui lui sont fixées ; à savoir : atteindre les demi-finales de la Can-2025 au Maroc et qualifier le Mali pour la Coupe du monde 2026.

S’il ne sera pas sur le banc contre le Mozambique (le 6 septembre) et l’Eswatini (le 10 septembre), l’ex-sélectionneur de la Gambie devrait être présent dans les tribunes pour voir son équipe jouer. Mahamadou TRAORE

