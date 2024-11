Aigles du Mali pour le dernier tournant des éliminatoires de la Can Maroc 2025 : Kamory Doumbia, Ibrahim Koné et Sikou Niakaté signent leur retour

Les Aigles du Mali seront opposés aux Mambas de Mozambique le 15 novembre et le 19 novembre à l’Eswatini comptant pour les 5ème et 6èmejournées des éliminatoires de la Can Maroc 2025. Par un communiqué officiel à travers le site de la Fédération malienne de Football (FEMAFOOT) le vendredi 8 novembre dernier, le sélectionneur national, Tom Saintfiet a fait part de la liste des 25 joueurs convoqués. Parmi ceux-ci, on signale le grand retour, entre autres, des attaquants Kamory Doumbia, Ibrahim Koné et le défenseur central, Sikou Niakaté.

Les protégés du sélectionneur Belge n’ont besoin qu’une victoire pour concrétiser leur qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au royaume Chérifien (Maroc). Pour ce faire, il a fait confiance à 25 Aigles. Qui sont précisément 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 6 milieux de terrain et 9 attaquants.

Absents du Nid des Aigles depuis la dernière CAN ivoirienne et bien avant cela, certains joueurs clés de l’équipe nationale du Mali, vont signer leur retour, notamment Kamory Doumbia, Ibrahim Koné ainsi que Sikou Niakaté. Idem pour le latéral de Deportivo Alavès, Moussa Diarra, qui va également faire son comeback à la faveur des matchs du dernier tournant de ces éliminatoires.

Les absences sur cette liste qui suscitent des interrogations chez le public sportif malien concernent celles de Amadou Haïdara dit Doudou, de Lassana Coulibaly alias ‘’Filani’’ et de Salim Diakité.

L’intérêt pour le talent des joueurs locaux

Depuis sa nomination à la tête de la sélection nationale, le Coach Saintfiet a montré son intérêt pour le football local en sélectionnant des joueurs évoluant sur le plan national. Pour ce regroupement, il a jeté son dévolu sur 3 joueurs des clubs phares du championnat, à savoir : le gardien de but, Youssouf Koïta et le défenseur Ousmane Diallo du Djoliba AC , de même que le milieu Fady Coulibaly du Stade malien de Bamako. Quelque chose qu’on voyait rarement chez l’ancien sélectionneur Eric Sékou Chelle.

Par ailleurs, ces Aigles sont attendus à Maputo dans la capitale mozambicaine, aujourd’hui lundi 11 novembre, pour le regroupement.

Mariam Sissoko

