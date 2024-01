Amadou Haïdara : Au-dessus du lot

Grâce à une meilleure performance en seconde période, le Mali a battu l’Afrique du Sud 2-0 dans le Groupe E de la Côte d’Ivoire 2023. Auteur d’une belle prestation à l’issue d’une rencontre palpitante, le milieu de terrain des Aigles, Amadou Haïdara a été désigné « Homme du match » par les experts de la Caf.

Sérieusement bousculée par l’Afrique du Sud, peu de joueurs de l’équipe du Mali ont pu exister dans un match finalement remporté par 2-0. La domination outrageuse sud-africaine de la première période a éclipsé quasiment tous les hommes du sélectionneur Eric Sékou Chelle. Néanmoins, le génie de quelques-uns a permis à l’équipe de sortir la tête de l’eau. Si Hamari Traoré et Lassine Synayoko ont marqué les buts victorieux et que Djigui Diarra a réalisé des parades, c’est bien le milieu de terrain Amadou Haïdara qui a été au-dessus du lot. L’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako, actuellement au Red Bull Leipzig, s’est vu décerner le titre de « meilleur joueur » du match. « Il y avait beaucoup de pression sur l’équipe. Nous savons que les premiers matches sont toujours difficiles et c’était exactement le cas pour nous. La première mi-temps a été difficile, mais nous avons réussi à nous ressaisir. Nous avons réussi à gagner et à marquer des points. Je suis reconnaissant de cette récompense, mais il y a encore du travail à faire. Nous allons analyser le match et voir où nous devons nous améliorer parce qu’il y a encore des progrès à faire“, a-t-il déclaré.

A C.

Commentaires via Facebook :