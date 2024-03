Amicale des anciens footballeurs du real de Bamako (AMAFREB) : La motivation par la récompense à l’AS Réal

L’histoire du football malien est aussi liée à celle de l’AS Réal de Bamako. Cela par ses prestations internationales et la qualité de ses joueurs, tels que Salif Keïta dit Domingo, Ousmane Traoré dit Ousmane Bléni, Seydou Traoré dit Guatigui, Béïdi Sidibé dit Baraka, Mamadou Coulibaly dit Benny. Autrement dit l’histoire à tous les niveaux se crée par des faits et gestes. Les cadets de la première génération des Scorpions ont compris cette réalité.

Sous la forme de l’Amicale des Anciens Footballeurs du Réal de Bamako (Amafreb), ils multiplient les initiatives pour soutenir le Comité Exécutif, et motiver les joueurs. Une cérémonie sobre, pleine de sens a été organisée dans ce sens en début de semaine dans l’antre des noirs et blancs, sise à Djicoroni Para. Le menu : la remise de diplômes aux deux meilleurs joueurs des mois de janvier et février 2024, Fousseyni Koné et Hassane S Diarra. Ils ont reçu chacun la modeste somme de 50 000 F CFA.

Dans son discours liminaire, le président de l’AS Réal, Me Famakan Dembélé accompagné de son adjoint Mamadou Wagué a dit que cette tradition instaurée par l’Amafreb traduit la bonne ambiance dans la famille de l’équipe. Laquelle prendre à coup sûr d’autres dimensions. Il s’est dit ému par la démarche des anciens joueurs. Tout en saluant le bon travail abattu par l’encadrement technique, il a demandé aux joueurs de mieux se transcender pour garder son titre de champion.

Quant au secrétaire à la communication de l’Amafreb, Habib Sacko, il a parlé au nom du président de l’Amicale, Benny actuellement en France, il a fait l’historique du club. Aussi il a rassuré les jeunes de l’accompagnement et du soutien des anciens. Les deux prix ont été remis par le président Me Famakan Dembélé et le directeur sportif Malamine Touré dit Mala. Les deux joueurs ont reçu chacun la modeste somme de 50 000 F CFA.

Les deux voient en cette initiative une source de motivation pour se maintenir en forme, et l’envie de bien pour décrocher le prix de meilleur joueur du mois soutenu par une somme d’argent conséquente pour un joueur local malien. Ensemble ils ont sifflé dans la même flute pour transmettre un message : “Toute l’équipe est dans la dynamique pour conserver son titre de champion. Et il est évident qu’elle tiendra jusqu’au bout dans une solidarité inégalée”. La cérémonie a pris fin par une séance de bénédictions pour le club et pour la paix au Mali.

O. Roger Sissoko

