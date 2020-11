Atlético de Madrid – FC Barcelone (1-0) : le Barça rechute

Le Barça s’est incliné 1-0 sur la pelouse de l’Atlético Madrid et réalise une mauvaise opération dans la course au titre face à un concurrent direct.

Avant la trêve internationale, le Barça avait mis fin à une série de quatre matches sans victoire en s’imposant largement face au Betis Séville (5-2).

Après cette trêve, on attendait du Barça une confirmation de ce regain de forme. Mais pour le 800e match de Lionel Messi avec son club formateur (en tenant compte des matches amicaux), le Barça s’est incliné, replongeant dans ses travers.

L’incroyable erreur de Ter Stegen

Et cette défaite est logique car l’Atlético de Madrid a été le plus entreprenant au cours de cette rencontre. Dès la cinquième minute, Carrasco expédiait une belle frappe que Marc-André ter Stegen détournait en corner.

A la 12e minute, Marcos Llorente, lancé en profondeur par Angel Correa, voyait sa tentative repoussée par le Barça.

Et à force de subir, le Barça craquait à la suite d’une incroyable erreur de Ter Stegen : sur un corner du Barça, l’Atlético récupérait le ballon et partait en contre-attaque. Le gardien allemand des Blaugranas sortait à plus de 30 mètres de ses buts mais se faisait effacer par Carrasco qui marquait de loin dans le but vide (1-0, 45+4e).