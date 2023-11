Basket-Ball : Le Stade malien renonce à la BAL

Médaillé de bronze de la précédente édition de la Basket-ball African League (BAL), le Stade malien de Bamako ne prendra pas part à la prochaine édition du tournoi. L’annonce a été faite par la direction du club qui a avancé plusieurs raisons.

La prochaine édition de la BAL se tiendra sans l’un des trois meilleurs clubs africains. Demi-finaliste, le Stade malien de Bamako s’était classé 3e de la compétition lors de l’édition passée. Médaillés de bronze, les Blancs de Bamako ont réalisé la meilleure performance d’un club malien dans le tournoi pour leur première participation alors que c’est l’AS Police qui a été le club précurseur du Mali.

Devenu champion du Mali, de nouveau, le Stade malien devait représenter le Mali à la phase finale de la BAL après les éliminatoires qui viennent de commencer au Cameroun. Mais malheureusement, tel ne sera plus le cas les pensionnaires de Sotuba ayant décidé autrement.

Après le tirage au sort des éliminatoires, le Stade malien qui devait se rendre au Cameroun pour en découdre avec les Forces armées et police (Cameroun), Al Ahly Benghazi (Libye) et l’ASB Virunga (RD Congo) dans le groupe A de la Division Ouest n’y participe plus.

La direction du club a communiqué cette information le mardi 31 novembre avançant plusieurs raisons d’ordre financier surtout. Au-delà de l’incompréhension entre Sotuba et les organisateurs de la BAL sur certains points pour ne pas dire des promesses non tenues, il se murmure également dans les coulisses que le Stade malien ne possède plus le même effectif qui l’a mené sur le podium de la précédente BAL.

S’estimant aussi être pris au dépourvus par les organisateurs de la BAL sur le plan organisationnel notamment, certains responsables du Stade indiquent qu’ils ne veulent pas faire une participation de touriste à la compétition et que l’idéal sera d’y renoncer. D’où cette décision de déclarer forfait.

