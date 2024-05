Domenico Tedesco a dévoilé ce mardi sa liste des 25 joueurs sélectionnés pour représenter la Belgique à l’Euro 2024. Et la grande surprise est l’absence de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, pourtant considéré comme l’un des meilleurs à son poste au monde. Le sélectionneur a tenu à s’expliquer sur ce choix.

Thibaut Courtois ne sera pas à l’Euro 2024 avec la Belgique ! C’est l’information principale de la liste de Domenico Tedesco, sélectionneur des Diables rouges. Longtemps blessé cette saison, le portier du Real Madrid a pourtant affiché une meilleure forme en fin de saison avec le club de la Casa Blanca. Un retour au haut niveau qui aurait pu lui permettre de prétendre à une place de choix dans la liste de son équipe nationale pour l’Euro 2024. Mais le sélectionneur en a décidé autrement.

En conférence de presse ce mardi matin, Domenico Tedesco a expliqué de long en large cette absence de Courtois et assume pleinement la responsabilité. Il explique qu’il s’agit de la meilleure décision pour l’équipe aujourd’hui. « Il a été clair et honnête dès le départ. Il connaît son corps mieux que quiconque. Il vient à peine de reprendre la compétition et c’est une chose totalement différente de jouer tous les trois ou quatre jours dans un grand tournoi. Nous avons pris ces dernières informations en considération et nous estimons qu’il n’est pas prêt pour l’Euro. », a-t-il dit.

Courtois contredit son sélectionneur

A quelques jours de la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, Thibaut Courtois est pressenti pour garder la cage du Real Madrid samedi prochain à Wembley. Face à la presse hier, le portier Belge qui vient d’être zappé pour l’Euro 2024, affirme être à 100% de ses capacités, lui qui a déjà enchaîné les clean Sheets depuis son, retour de blessure.

« Physiquement, je crois que je me sens mieux maintenant, après la deuxième petite blessure, qu’en mars. Mentalement et dans les buts, je me sens très bien. Le premier match contre Cadix, c’était avec quelques doutes parce que je n’avais plus joué un match depuis neuf mois. Mais au moment où j’ai remporté mon un contre un, je me sentais bien, je me suis dit ‘ok, je suis là’, et les matches d’après je me sentais comme d’habitude. Le coach sait que je suis à 100%, que je m’entraine bien, après, c’est à lui de décider. Si je n’étais pas prêt, je l’aurais dit. S’il me met, je serai prêt, s’il ne me met pas, je serai le premier pour aider l’équipe. (…) Aujourd’hui, on parle juste de la Champions League, je ne vais pas parler de ça », a-t-il confié à rtl.be.

Par Carinos Satya Chanhoun

afriquesports.net

