Burkina : le champion du monde de log lift présente son trophée au président Ibrahim Traore

Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traore, a reçu en audience, le 18 septembre en fin de matinée, le champion du monde de log lift, Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou alias Iron Biby, venu lui présenter les lauriers de son 6ème titre mondial.

L’homme le plus fort du monde a déclaré avoir reçu les félicitations et les encouragements du capitaine Ibrahim TRAORE. « Je suis très content. C’est toujours un honneur pour moi de représenter le Burkina Faso et de vaincre. Je vais continuer le travail », a affirmé Iron Biby à l’issue de son audience avec le chef de l’Etat.

Il a traduit sa reconnaissance au gouvernement pour le soutien constant, et au peuple burkinabè, pour la mobilisation populaire.

Le champion du monde de log lift a dédié son 6ème titre aux combattants engagés pour la reconquête du territoire national. « Nous sommes présentement en résilience. Il faut savoir que le Burkinabè est un combattant qui n’abandonne jamais. Sachez que nous sommes avec tous ceux qui sont au front. Le combat, nous le menons tous. Mes pensées vont à eux et je leur souhaite beaucoup de courage », a-t-il soutenu.

Après ce sacre, Iron Biby cible un autre record du monde. « Si j’arrive à atteindre 240 kg, ce sera un objectif non seulement personnel mais aussi pour toute l’humanité. Je vais beaucoup travailler et je pense que c’est possible. Le mental, il est activé pour ça », a-t-il promis.

Il faut rappeler que le 7 septembre 2024, à Birmingham en Angleterre, le Burkinabè Iron Biby a soulevé une charge de 231 kg, battant ainsi son propre record du monde de log lift.

Source: https://www.alwihdainfo.com/

Commentaires via Facebook :