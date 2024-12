CAF Awards 2024 à Marrakech : Seydou Kéïta dit Seydoublen invité spécial !

L’ancien capitaine des Aigles du Mali, Seydou Kéïta dit Seydoublen sera parmi les invités de la CAF pour la cérémonie de remise des récompenses du football africain «Caf Awards» prévue ce lundi à 19 h à Marrakech, au Maroc.

C’est ce lundi 16 décembre 2024 que se tiendra au Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech, au Maroc, la traditionnelle cérémonie de remise des récompenses du football africain dénommée «CAF Awards 2024». Lors de cette soirée, plusieurs distinctions seront remises dans différentes catégories.

Et notre compatriote Seydou Kéïta dit Seydoublen, ancien capitaine des Aigles du Mali, sera de la fête en tant qu’invité spécial de la Confédération Africaine de Football (CAF) avec d’autres anciennes gloires du football africain.

Plusieurs fois nominé pour le Ballon Africain, l’ancien joueur du FC Barcelone aura l’insigne honneur de remettre l’une des distinctions lors de cette soirée.

Notons que plusieurs distinctions seront remises notamment celles du joueur interclubs de l’année, le jeune joueur de l’année, l’Équipe nationale de l’année, l’Entraîneur de l’année, le Club de l’année et le but de l’année.

On retrouvera également, le prix de la joueuse Interclubs de l’année, qui a été introduit l’année dernière après le lancement réussi de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Et le trophée le plus attendu est celui du Ballon d’Or Africain, qui récompense le joueur africain de l’année.

El Hadj A. B. HAIDARA (Aujourd’hui-Mali)

