Les pays d’Afrique de l’Est ont pris du retard depuis leur apogée dans les années 1960 et 1970, malgré l’immense popularité de ce sport dans les deux pays et, sans doute, l’abondance de talents.

Il existe des parallèles dans l’histoire du jeu en Éthiopie et au Soudan, les voisins qui restent les deux seules équipes d’Afrique de l’Est à avoir remporté la Coupe des Nations.Malgré leur statut de pionniers, ces deux victoires ont été remportées à domicile. L’Éthiopie a été absente de la CAN pendant 31 ans avant de faire son retour en 2013 et le Soudan est revenu en 2008 après 32 ans d’absence.

“Les défis politiques et économiques ont joué un rôle en freinant le Soudan et l’Éthiopie”, explique le professeur Peter Alegi de l’université d’État du Michigan, auteur de “African Soccerscapes : How a Continent Changed the World’s Game”.

“Mais récemment, ils semblent faire des progrès, et l à un moment propice avec l’expansion de la CAN et la phase finale de la Coupe du monde à partir de 2026.”

Les conséquences des guerres civiles prolongées, de l’instabilité politique, des ralentissements économiques et des catastrophes naturelles dans les deux pays ont fini par avoir un impact sur le développement et la progression du jeu.

La fierté généralisée des réalisations passées a néanmoins servi à la fois de rappel lancinant et d’incitation aux possibilités dans les deux pays au fil des générations.

Les chances de l’Éthiopie de se qualifier pour les huitièmes de finale au Cameroun ont été compromises par des défaites lors de ses deux premiers matches, mais le Soudan a l’espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale après un match nul contre la Guinée-Bissau lors de son premier match, tandis que l’Égypte doit se remettre de sa défaite contre le Nigéria.

La naissance de la Coupe d’Afrique des Nations

En 1956, des responsables de l’Égypte, de l’Éthiopie et du Soudan, ainsi qu’un représentant de l’Afrique du Sud, se sont rencontrés lors du congrès général de la Fifa au Portugal pour créer une compétition continentale africaine.

La première Coupe des Nations s’est déroulée en février 1957 dans la capitale soudanaise de Khartoum et, après que la fédération sud-africaine a refusé d’envoyer une équipe multiraciale et a été disqualifiée, l’Égypte – qui a éliminé le Soudan en demi-finale – a battu l’Éthiopie 2-1 dans la finale inaugurale.

Mais les Walias d’Éthiopie ont vengé leur défaite lors de la troisième CAN en 1962 en battant l’Égypte (alors connue sous le nom de République arabe unie) 4-2 en finale sur son propre sol.

Le capitaine Luciano Vassallo – parmi les joueurs originaires de l’Érythrée, aujourd’hui indépendante – reçoit la coupe des mains de l’empereur Hailé Sélassié, pour la première des trois occasions où l’Éthiopie accueille le tournoi.

“L’Éthiopie est célèbre pour l’athlétisme, mais le sport le plus aimé en Éthiopie est le football”, affirme Seid Kiar, analyste pour Super Sports à Addis-Abeba.

Les deux premiers tournois étaient des événements à trois équipes avant que les participants n’augmentent progressivement au fil du temps, et Kiar pense qu’il est important de réfléchir de manière critique à la gloire passée.

“Nous sommes fiers et respectueux des joueurs, des entraîneurs, de ceux qui ont marqué l’histoire”, dit-il. “[Mais] de nombreux pays africains étaient encore colonisés, comme la Côte d’Ivoire, le Nigeria et la Tunisie. Leurs équipes nationales n’étaient pas là.”

Les politiques intérieures entravent le Soudan

Le Soudan a remporté sa seule Coupe des Nations en 1970 à Khartoum, avec une génération dorée comprenant des joueurs comme Ali Gagarin et Nasr Eddin Abbas – connu sous le nom de Jaksa – battant le Ghana 1-0 en finale.

Le Soudan a failli se qualifier pour la Coupe du monde de cette année-là au Mexique et, deux ans plus tard, l’équipe a participé aux Jeux olympiques de Munich en 1972, où elle s’est relativement bien comportée, mais les années qui ont suivi ont vu le déclin des Secretary Birds.

“À l’époque, il y avait une stabilité qui a aidé l’État à développer le football, mais l’instabilité politique et les difficultés économiques ont poussé l’État à s’intéresser à d’autres questions”, explique Jaksa, aujourd’hui âgé de 77 ans.

Plusieurs politiques gouvernementales ont laissé leur empreinte, notamment la politique de 1976 al-Riyadha al-Jamahiriya ou “le sport pour les masses” de l’ancien dictateur Jaafar Nimeiri, qui a suspendu le championnat national et réduit le football à des compétitions locales.

En réaction, les meilleurs joueurs soudanais sont partis dans les pays et ligues voisins, notamment dans le Golfe arabe. La politique a été abandonnée près d’un an plus tard, mais le mal était fait.

“Il y a eu une coupure générationnelle dont le Soudan ne s’est jamais remis”, explique Bakheit, de kooora.com.