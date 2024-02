En quart de finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN-de football, les Aigles du Mali vont affronter, ce samedi, les Éléphants de la Côte d’Ivoire pour une place en demi-finale. Les Aigles retrouvent ainsi leur bête noire qu’ils n’ont jamais battu dans une phase finale de CAN en cinq confrontations.

Duel épique ce samedi entre Aigles maliens et Éléphants ivoiriens pour une place en demi-finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN-de football. C’est la 6e fois que les deux nations se rencontrent dans une CAN après 1994, 2008, 2012, 2015 et 2019. Avec quatre victoires et un match nul, les ivoiriens n’ont jamais perdu face aux maliens dans une CAN. Sur les neuf dernières rencontres entre les deux pays, le Mali n’a remporté qu’une seule victoire contre cinq défaites et trois matchs nuls.

Au regard des anciennes confrontations, Séko Fofana et ses camarades, qui constituent jusqu’ici la bête noire des Aigles, partent avec les faveurs des pronostics. Qualifiés de justesse en huitième de finale, les Eléphants, qui ont réussi à éliminer les Lions sénégalais, ont retrouvé la sérénité et du mordant. Ils bénéficient aussi du retour de Sébastien Haller, dont l’appui leur a beaucoup marqué au premier tour. Toutefois, les Eléphants ont une défense poreuse avec six buts encaissés en quatre rencontres dont quatre contre la modeste équipe de la Guinée Equatoriale.

En dépit de ce qui précède, cette équipe des Eléphants ne constitue nullement une foudre de guerre. Les Aigles, qui n’ont jamais perdu face à un pays organisateur d’une CAN, ont une réelle chance de briser, cette fois-ci, le signe indien. Chose pas aisée mais pas impossible pour les nôtres, qui doivent jouer sans pression « Vous n’êtes pas loin les gars. Jouer comme vous savez le faire. Faites-vous plaisir », avait lancé Seydou Kéïta (Seydou Blen), l’ancien capitaine des Aigles et icône du football malien, à ses cadets dans le vestiaire après la victoire contre le Burkina Faso en huitièmes de finale.

Une 6e qualification en demi-finale à portée de main

La génération de Hamary Traoré, qui est à la recherche d’un match de référence, a l’occasion de mettre fin aux rêves des ivoiriens en leur privant d’une demi-finale de leur CAN. Pour mettre fin à la malédiction contre les Eléphants, l’encadrement technique doit pour cela mettre en place une équipe solide capable de contrer les couloirs et les milieux de terrain ivoiriens. Djigui Diarra et ses coéquipiers, qui peuvent s’appuyer sur une défense de fer (deux buts encaissés en quatre rencontres), doivent être patients et faire preuve d’agressivité (dans le bon sens) en discutant le moindre ballon comme si c’était le dernier.

Ils doivent aussi avoir un supplément d’âme et faire d’audace pour venir à bout d’une équipe des Eléphants, qui n’est certes pas aussi forte que ses devancières, mais bénéficiera tout de même du soutien de son public. En cas de victoire sur les Éléphants, les Aigles vont se qualifier en demi-finale pour la 6e fois de leur histoire (après 1994, 2002, 2004, 2012 et 2013) en 13 participations en CAN et une première depuis 10 ans. Puisque leur dernière qualification en demi-finale d’une CAN remonte à 2013 où ils ont terminé 3e de la compétition.

Quart de finale Côte D’Ivoire vs Mali, c’est ce samedi 03 février au stade de la paix de Bouaké à partir de 17 heures.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

