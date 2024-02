CAN 2023 : le Nigeria élimine l’Angola et file en demi-finale !

Pour le premier quart de finale de cette CAN 2023, le Nigeria s’est offert l’Angola (1-0) et rejoint donc encore une fois le dernier carré de la compétition.

La CAN 2023 était de retour ce vendredi avec le premier quart de finale. Après les grosses surprises et les éliminations du Sénégal, du Maroc et de l’Egypte dès les 8es de la compétition, le Nigeria avait ce nouveau rôle de favori dans cette CAN. Mais les coéquipiers de Victor Osimhen, évidemment titulaire dans ce match, devaient d’abord se défaire de l’Angola solide et qui a montré de très belles choses depuis le début du tournoi.

Les Super Eagles étaient donc prévenus. Et ils décidaient de rapidement prendre les choses en main pour essayer d’ouvrir le score. Victor Osimhen se montrait encore très disponible sur le front de l’attaque alors que Lookman et Simon provoquaient sur les couloirs. Mais l’Angola avait des armes en contre attaque et se procurait d’ailleurs la première occasion du match sur corner. Heureusement sans conséquence pour le Nigeria qui reprenait le contrôle du jeu dans la foulée.

Lookman encore décisif

Les coéquipiers d’Alex Iwobi étaient récompensés de leur bonne domination peu avant la mi-temps. Sur un excellent travail de Moses Simon qui se jouait de la défense et déposait un centre en retrait pour Lookman. L’attaquant de l’Atalanta, déjà auteur d’un doublé lors des 8es, inscrivait donc un nouveau but pour les siens (1-0, 42e). Le moment parfait pour sanctionner l’adversaire et prendre les devants.

Au retour des vestiaires, l’Angola se devait donc de montrer autre chose pour espérer revenir. Mais c’est le Nigeria qui gardait la maîtrise du jeu avec une certaine sérénité. Et cette sérénité a failli coûter cher car Iwob se relâchait et perdait le ballon dans l’axe. L’Angola en profitait mais Gelson Dala voyait sa frappe terminer sur le poteau (58e). Une piqûre de rappel pour les Super Eagles qui pensaient faire le break juste après sur une tête de Victor Osimhen. Mais son but était annulé pour une position de hors-jeu. L’attaquant du Napoli manquait une autre occasion franche dans la foulée (80e). Heureusement pour son équipe sans conséquence. Le Nigeria s’impose par la plus petite des marges et file donc en demi-finale de cette CAN 2023 !

02/02/2024

