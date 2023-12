CAN 2023 : Les blessures s’enchainent dans le nid des Aigles

Blessé à la cuisse avec son club, Adama Traoré “Malouda” est forfait pour la Can-2023. L’ancien attaquant du Club olympique de Bamako (COB) rejoint une infirmerie déjà bien remplie.

A un mois du coup d’envoi de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, les mauvaises nouvelles s’enchainent dans le nid des Aigles. Après Ibrahima Koné, Cheick Doucouré, Adama Traoré “Malouda” est venu rallonger la liste des blessés dans le nid des Aigles. Comme les deux premiers cités, Adama est également forfait pour la Can/Côte d’Ivoire-2023.

Selon le médecin de l’équipe nationale, l’attaquant des Aigles du club hongrois de Ferencváros TC a subi une intervention chirurgicale à la cuisse le 12 décembre une semaine après avoir été blessé. Aux dires de Dr. Halidou Maïga, l’opération s’est passée “avec succès” et le joueur sera indisponible entre 3 à 4 mois. Quant au milieu de terrain Cheick Doucouré de Crystal Palace dont l’intervention chirurgicale a eu lieu le 27 novembre, sa durée d’indisponibilité est estimée entre 5 à 6 mois.

A titre de rappel, le coup d’envoi de la Can/Côte d’Ivoire-2023 sera donné le 13 janvier 2024. La compétition se déroulera jusqu’au 11 février date à laquelle la finale est prévue. Participant à sa 13e phase finale de Can, le Mali évoluera dans groupe E en compagnie de la Namibie, de la Tunisie et de l’Afrique du Sud.

COUPE DU MONDE DES CLUBS

Aliou Dieng et N’Golo Kanté se retrouvent “en famille” ce vendredi

Champion d’Afrique en titre, Al Ahly effectue son entrée en lice à la Coupe du monde des clubs ce vendredi 15 décembre. A cette occasion, le club du milieu de terrain des Aigles, Aliou Dieng, sera opposé au champion d’Arabie saoudite (18 h GMT), pays hôte du tournoi, amené par les stars françaises Karim Benzema et N’Golo Kanté. Des retrouvailles en vue entre Kanté et Dieng une année après leurs échanges “en famille”.

L’édition 2023 de la Coupe du monde des clubs a démarré le mardi 12 décembre. Devant son public à domicile, Al Ittihad s’est qualifié aux dépens d’Auckland City (3-0) en ouverture du tournoi qui se déroule en Arabie saoudite. Romarinho (29′), N’Golo Kanté (34′) et Karim Benzema (40′) ont été les premiers buteurs de la présente édition de la compétition.

Selon la Fifa, en marquant à la 40e minute contre Auckland City, Karim Benzema a inscrit son 5e but dans la compétition, soit autant que Lionel Messi, Luis Suárez et César Delgado. Seuls Gareth Bale (6) et Cristiano Ronaldo (5) en ont inscrit plus. “C’est toujours possible de marquer plus, mais aujourd’hui, je suis content de la victoire”, a déclaré buteur français d’Al Ittihad.

De son côté, N’Golo Kanté a été désigné “Homme du match”. Fort de ce succès éclatant, le club saoudien croisera le fer avec le champion d’Afrique à savoir le club égyptien d’Al Ahly où évolue le milieu de terrain des Aigles, Aliou Dieng.

A cette occasion, l’ancien joueur du Djoliba AC retrouvera une vieille connaissance presque une année après. L’on se rappelle, N’Golo Kanté avait remporté la précédente édition avec Chelsea en février 2022. Battus en demi-finale, Aliou Dieng et ses partenaires avaient alors pris le dessus sur Al Hilal (4-0) pour décrocher la médaille de bronze.

Après la remise des médailles, N’Golo et son “cousin” Aliou se sont croisés en “famille” pour un instant d’échanges. “J’ai été étonné que Kanté me demande si je pouvais aller chercher (Aliou) Dieng pour venir le rencontrer. L’humilité à son meilleur”, avait alors rapporté l’entraîneur d’Al Ahly, le Sud-africain Pitso Mosimane.

Démarré le 12 décembre en Arabie saoudite, le tournoi se déroulera au 22 décembre. Alors qu’il est à sa 20e édition, le tournoi verra les premières apparitions du champion d’Europe Manchester City et du Club León, vainqueur de la Ligue des champions de la Concacaf.

