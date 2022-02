Dans une finale de CAN Cameroun 2021 disputée jusqu’au bout, le Sénégal a battu l’Egypte à l’issue de la séance des tirs au but (4 tab à 2) après le temps réglementaire et les prolongations soldés par le score de 0-0. Après ses échecs en 2002 au Mali, 2019 en Egypte, la 3e finale a été la bonne, au Cameroun, pour les Lions de la Téranga Sénégalais sacrés champions d’Afrique pour la première fois de l’histoire. En plus du trophée de la CAN, le Sénégal empoche également une enveloppe conséquente de 5 millions de dollars.

Le Sénégal sur le toit de l’Afrique ! Une grande première dans l’histoire du ballon rond africain. Opposés aux Pharaons d’Egypte le dimanche 6 février en finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, les Lions de la Téranga ont eu les nerfs solides et le mental fort pour pouvoir triompher. Très entreprenants, les finalistes malheureux de la précédente édition de la compétition vont obtenir un penalty dès les premières minutes du match que l’attaquant vedette Sadio Mané va malheureusement rater en voyant son puissant tir repousser par le gardien égyptien Gabaskti (7’). Ensuite, suivra une outrageuse domination stérile sénégalaise avec quelques frissons de la part de Mohamed Salah et ses partenaires, côté égyptien, très dangereux sur les contre-attaques et les rares incursions.

Avec déjà trois prolongations dans les jambes dont deux séances de tirs au but (Côte d’Ivoire, Maroc et le Cameroun), l’Egypte va négocier une 4e face au Sénégal pour tenter de signer le hold-up. Si cette stratégie a marché pour le sélectionneur Carlos Queiroz lors des précédents matches, elle a été mise en échec cette fois-ci par les Sénégalais qui vont s’imposer 4-2 à l’issue des tirs au but après 2 échecs égyptiens contre un coté sénégalais.

Auteur d’un tir au but arrêté et quelques parades, le Sénégalais Edouard Mendy a été désigné meilleur gardien de la CAN tandis que son compatriote Sadio Mané a été « meilleur joueur ». Avec 8 buts inscrits, Vincent Aboubacar a été sacré meilleur buteur. Le Camerounais a aussi remporté la médaille de bronze à la suite de la victoire de son pays sur le Burkina Faso (3-3 a.p puis 5 tab à 4) pour le compte du match pour la 3e place jouée le samedi.

5 millions de dollars pour le champion

En plus du trophée de la CAN, le Sénégal empoche également une enveloppe conséquente pour son titre de champion. En effet, bien avant le coup d’envoi de la CAF, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la somme d’argent que le vainqueur de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football gagne en plus du trophée de la compétition. En annonçant 5 millions de dollars, la CAF parle d’une augmentation de 500 000 USD.

C’est à l’issue d’une réunion de son Comité Exécutif que la CAF révélé la prime du trophée de la CAN Cameroun 2021 qui s’est tenue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Sacré champion d’Afrique, le Sénégal remporter également la conséquente somme d’argent de 5 millions USD. Soit une augmentation de 500 000 dollars américains par rapport à la précédente CAN remportée par l’Algérie.

Selon l’instance suprême du football africain, cette augmentation est conforme à son engagement de récompenser les meilleures performances et de renforcer le statut de sa compétition la plus prestigieuse.

Outre la prime de victoire en finale, la CAF a aussi revu à la hausse d’autres avantages pécuniaires. De ce fait, les nouvelles primes de la Coupe d’Afrique des Nations ont été réparties comme suit : Vainqueur : 5 millions USD (soit une augmentation de 500 000 USD, vice-champion : 2,75 millions USD (soit une augmentation de 250 000 USD), équipes demi-finalistes : 2,2 millions USD (soit une augmentation de 200 000 USD), équipes quarts de finalistes : 1,175 million USD (soit une augmentation de 175 000 USD).

Au total, la CAF évoque une augmentation générale de 1,850 million USD à partir de cette 33e édition de la CAN.

Alassane CISSOUMA

