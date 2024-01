CAN/Cote d’ivoire 2023 : Le chargé des affaires de l’ambassade du Mali au QG des journalistes

En marge de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations/Côte d’Ivoire-2023, le chargé d’affaires de l’ambassade du Mali en Côte d’Ivoire, Mahamane Nouhoum Haïdara, a rendu une visite de courtoisie, le jeudi 18 janvier dernier, à la délégation de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) dans son quartier général à l’hôtel Prestige de Korhogo.

Le chargé d’affaires de l’ambassade du Mali en Côte d’Ivoire était accompagné par le colonel Abdoul Karim Dao, consul général du Mali à Bouaké, Kadiatou Aw, présidente de la Commission nationale de mobilisation pour les Aigles du Mali, Aliou Boubou Diallo ainsi que plusieurs cadres de l’ambassade du Mali à Abidjan.

Dans son intervention, Mahamane Nouhoum Haïdara a salué les journalistes maliens pour tout ce qu’ils font pour le pays. “Au nom des plus hautes autorités du Mali, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire afin que nos frères et sœurs qui sont restés au pays puissent vivre la Coupe d’Afrique des nations comme s’ils sont en Côte d’Ivoire”, a-t-il expliqué.

“Le journalisme est le quatrième pouvoir, ce que vous écrivez et ce que vous reportez est très important pour les Maliens. Nous espérons que vous allez vous acquitter de cette mission dans le plus grand professionnalisme parce que le journaliste joue un rôle très important dans cette compétition. Les journalistes maliens ont toujours fait preuve de beaucoup de professionnalisme et nous espérons que cette fois-ci ça serait la même chose. Il est important de rappeler que vous avez été dans un pays qui est une terre d’accueil et nous avons le même peuple. Nous espérons vivement que votre séjour sera un de plus agréable”, a-t-il précisé.

Le chef de la délégation malienne a remercié les responsables de la représentation malienne en Côte d’Ivoire pour la visite. “Nous vous remercions d’être venus nous rendre visite dans notre quartier général. Notre rôle est d’informer les Maliens et c’est ce que nous allons faire. Il est important de rappeler qu’en venant à Korhogo, nous n’avons pas eu de problème et les Ivoiriens nous ont bien accueillis. Nous vous assurons que nous ferons tout pour sauvegarder l’environnement qui est autour des Aigles, mais nous parlerons de la gestion technique de l’équipe parce que c’est le travail des journalistes”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou Traoré

