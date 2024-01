CAN/Cote d’Ivoire-2023 Une délégation de la Fémafoot conduite par Moussa Sylvain Diakité au QG de l’AJSM

En marge de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire-2023, le 1er vice-président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Moussa Sylvain Diakité, accompagné d’une forte délégation, a rendu une visite de courtoisie, le dimanche 14 janvier dernier, à la délégation de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) dans son quartier général à l’hôtel Prestige de Korhogo.

Pour la circonstance, Moussa Sylvain Diakité était accompagné par Aliou Boubou Diallo, directeur adjoint des sports et de l’éducation physique (Dnsep), Ichaka Diakité, président de la commission marketing, sponsoring et télévision de la Fémafoot, Mohamed Séga Sissoko, président de la commission des finances de la Fémafoot, le colonel Séga Sissoko, membre du comité exécutif de la Fémafoot et Djibril Traoré, conseiller du président de la Fémafoot.

C’est dans une ambiance très détendue que les journalistes ont accueilli la délégation fédérale. Après l’installation des membres, Baba Cissouma, chef de la délégation des journalistes sportifs, a souhaité la bienvenue au 1er vice-président de la Fémafoot et à sa délégation avant de leur donner la parole pour parler de l’objet de leur visite au QG des journalistes.

Premier à prendre la parole, Moussa Sylvain Diakité a remercié les journalistes sportifs pour l’accueil réservé. “Notre visite au quartier général des journalistes sportifs est une tradition que nous avons perpétuée. Vous savez, les journalistes jouent un rôle très important lors d’une compétition comme la Can. Ils sont les yeux et les oreilles des populations maliennes qui n’ont pas pu effectuer le déplacement en Côte d’Ivoire. Nous ne pouvons pas venir accompagner l’équipe nationale du Mali sans venir rendre une visite de courtoisie aux hommes de médias qui donnent la vraie information aux populations maliennes sur la compétition. En plus de la délégation de la Fémafoot, nous sommes accompagnés par le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne pour venir nous rassurer que les journalistes sont bien hébergés et voir s’ils ont des soucis pour que nous puissions les résoudre ensemble”, a-t-il prononcé, avant d’inviter les membres de l’AJSM à plus de prudence.

Baba Cissouma a remercié Moussa Sylvain et sa délégation pour cette visite. “Nous vous remercions de penser à nous en venant nous rendre visite. En plus de cela, nous ne cessons de remercier la Fémafoot pour tout son accompagnement à l’endroit de la presse sportive malienne. Vos préoccupations par rapport à la bonne conduite de nos membres durant la compétition seront prises en compte. Avant de venir en Côte d’Ivoire, nous avons exigé à chaque membre de signe un code de bonne conduite avant d’être retenu pour venir couvrir la Can-2023. Il est important de rappeler qu’en venant à Korhogo, nous n’avons pas eu de problème et les Ivoiriens nous ont bien accueillis. Nous vous rassurons que ferons tout pour sauvegarder l’environnement qui est autour des Aigles, mais nous parlerons de la gestion technique de l’équipe parce que c’est le travail des journalistes”, a-t-il laissé entendre.

Mahamadou Traoré, envoyé spécial

Commentaires via Facebook :