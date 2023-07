Du 24 juin au 8 juillet, la 4e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football s’est déroulée au Maroc. A l’issue du tournoi remporté par le pays hôte, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé l’équipe type de la compétition. Celle-ci est constituée des joueurs du dernier carré dont 3 Maliens.

La CAN des moins de 23 ans, édition 2023, a pris fin avec le sacre du pays organisateur. En finale disputée le samedi 8 juillet, le Maroc a disposé de l’Egypte par le score de 2 buts à 1 pour décrocher son premier titre de la compétition. Avec ce triomphe, le Maroc rejoint le cercle fermé des pays vainqueurs de ce tournoi quadriennal que sont : le Gabon (2011), le Nigeria (2015) et l’Egypte (2019).

Alors qu’il connait sa 2e participation à la CAN U23, le Mali a réalisé, cette année, sa meilleure performance avec une place de 3e nation africaine derrière le Maroc et l’Egypte, mais devant la Guinée qu’il a battue en match de classement pour la 3e place (0-0 puis 4 tab à 3) pour décrocher la médaille de bronze et le ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024.

Au cours de cette CAN, la CAF, organisatrice de l’évènement, a indiqué que plusieurs joueurs se sont illustrés et que certains sont repartis avec les honneurs de son groupe d’étude technique. L’instance dirigeante du football africain a ainsi cité Abdessamad Ezzalzouli, meilleur buteur du tournoi. Avec trois réalisations, le Marocain remporte le Prix du Soulier d’Or de la compétition. Le capitaine des jeunes Pharaons, Ibrahim Adel été élu meilleur joueur du tournoi. « Le vice-champion d’Afrique a été récompensé pour ses performances exceptionnelles au cours du tournoi, qui a permis à l’Égypte de se hisser jusqu’en finale », a fait savoir la CAF ajoutant que « impérial en milieu de terrain, le numéro 10 des Égyptiens a dicté le jeu des siens ». Au sujet du meilleur gardien du tournoi, la CAF a fait savoir que « invincible dans ses cages jusqu’en finale où il a encaissé deux buts, Hamza Alaa repart avec le trophée du meilleur gardien. Agile et autoritaire, le portier d’Al Ahly possède également une bonne maîtrise technique du ballon, des qualités qui lui ont valu ce prix prestigieux ». Classée 4e de cette édition de la CAN Espoirs, la Guinée repart avec le prix du fair-play.

Quant à l’Equipe type, elle est composée des joueurs des sélections ayant atteint les demi-finales que sont le Maroc, l’Egypte, le Mali et la Guinée. Sur les 11 joueurs sélectionnés par le groupe d’étude technique de la CAF figurent 3 Maliens.

Alassane Cissouma

L’équipe–type de la CAN U23 (3 Maliens, 4 Egyptiens, 3 Marocains, 1 Guinéen)

Hamza Alaa (Egypte) – Zakaria El Ouahdi (Maroc), Hossam Abdelmaguid (Egypte), Ibrahima Cissé (Mali), Fodé Doucouré (Mali) – Ismael Saibari (Maroc), Seydouba Sisse (Guinée), Mamadou Sangaré (Mali) – Ibrahim Adel (Egypte), Osama Faisal (Egypte), Abdessamad Ezzalzouli (Maroc)

CAN COTE D’IVOIRE 2023

“AKWABA », mascotte officielle de la CAN 2023

XXXX

L’identité de la mascotte officielle de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football a été dévoilée. L’officialisation a été faite en Côte d’Ivoire par le Comité d’Organisation Local (”COCAN”), en collaboration avec le Gouvernement ivoirien et la CAF. La mascotte s’appelle “AKWABA”.

Nommée “AKWABA”, la mascotte officielle a été présentée au cours d’un événement de lancement à Abidjan le vendredi 7 juillet, marquant le compte à rebours de 190 jours avant le coup d’envoi de l’événement. Le match d’ouverture de la compétition aura lieu le 13 janvier 2023.

Selon la CAF qui a dévoilé l’information, AKWABA, un mot dérivé d’une langue locale ivoirienne signifiant bienvenue, incarne des valeurs essentielles qui en font un symbole puissant de la compétition : l’hospitalité, l’amitié, la générosité et l’esprit d’équipe. La mascotte, a ajouté l’instance africaine, offre une expérience authentique de l’hospitalité ivoirienne, établit un lien avec les supporters, les joueurs et les nations, et célèbre l’esprit d’équipe en promouvant la coopération, le respect mutuel et le fair-play. « En tant qu’image officielle de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d’Ivoire, Akwaba représente l’identité ivoirienne et s’inspire de l’éléphant, véritable emblème du pays…Il y a un peu plus d’un an, un concours ouvert et inclusif a été organisé pour permettre à tous les talents de s’exprimer et de créer la mascotte de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023. Les trois premiers gagnants du concours sont Kouadio N’Guessan Raoul Frédéric (1re place), Coulibaly Kixa Pemanh Mamadou (2e place), et Brou Blah (3e place) », a indiqué la Confédération Africaine de Football, organisatrice de la CAN Côte d’Ivoire 2023 qui se tiendra du 13 janvier au 11 février.

A C.

Commentaires via Facebook :