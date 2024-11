Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement du football féminin, le comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot) a organisé le jeudi 24 octobre dernier, une cérémonie de remise des équipements aux clubs engagés au championnat national féminin U17.

La cérémonie était présidée par Modibo Coulibaly, 3e vice-président de la Fémafoot, en présence de Sidy Békaye Magassa, secrétaire général de la Fémafoot, Aminata Sogodogo, membre de la direction technique de la Fémafoot en charge du football féminin, ainsi que plusieurs responsables des clubs du football féminin.

La Fédération malienne de football, avec l’appui financier de la Fifa, a lancé depuis le 7 juillet dernier, le championnat national féminin des moins de 17 ans. Cette compétition regroupe 15 clubs de football féminins venant de plusieurs localités du pays.

Pour accompagner ces clubs, la Fémafoot a décidé d’offrir des équipements sportifs aux 15 équipes engagées à cette compétition. Il s’agit de l’Amazone de la Commune V, AS Mandé, AS Réal de Bamako, Stade malien de Bamako, ATS de Koro, AS Commune III, Super Lionnes, Santoro de San, UFC, AS Saramaya, Usfas, AJFSA, l’Entente sportive de Sirakoro, Djoliba AC et Nation Foot.

Chaque club a reçu des jeux de maillots complets, des ballons, des chasubles et des gants pour les gardiennes de but. Selon Modibo Coulibaly, cette remise d’équipements sportifs aux clubs de football féminin a pour objectif d’encourager la pratique du football féminin. “L’un des objectifs du comité exécutif de la Fémafoot est de promouvoir le football féminin au Mali. Nous avons commencé ce travail depuis des années avec l’accompagnement de la Fifa. Vu le résultat que nous avons enregistré dans la promotion et le développement du football féminin, la Fifa a décidé de nous encourager à travers un fonds afin que nous puissions équiper les clubs engagés dans le championnat national des moins de 17 ans”, a-t-il précisé, avant d’inviter les bénéficiaires à mieux utiliser ces équipements.

Visiblement très heureuse, la porte-parole des bénéficiaires a remercié les membres du comité exécutif de la Fémafoot pour ce geste à l’endroit des clubs de football féminin. “Aujourd’hui, nous sommes très heureuses de recevoir ces équipements de la part de la Fémafoot. Ces équipements vont beaucoup nous aider dans notre tâche quotidienne avec les filles. Nous promettons un très bon usage de ces équipements par nos différents clubs”, a-t-elle laissé entendre.

Mahamadou Traoré

