CHAN 2024 : Le Mali exempté du premier tour

Le parcours vers le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie a été dessiné alors que le tirage au sort des qualifications pour le Championnat d’Afrique des nations Caf TotalEnergies 2024 s’effectuait au Caire. Exempté du premier tour éliminatoire, le Mali affrontera la Mauritanie au dernier tour qualificatif. Jamais vainqueur du trophée, le Mali a été deux fois finalistes en 2016 au Rwanda et en 2020 au Cameroun.

Le tirage au sort du Championnat d’Afrique des Nations de la CAF, TotalEnergies (Chan) 2024, s’est tenu au Caire le mercredi 9 octobre, marquant le début officiel des qualifications pour le tournoi.

Prévue pour se dérouler au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 1er au 28 février 2025, cette 8e édition sera, pour la première fois dans l’histoire de la Caf, organisée par trois pays. Ce tirage a réuni 40 nations engagées pour déterminer les deux tours de qualifications, qui se joueront en matches aller-retour.

La phase initiale des qualifications est programmée entre le 25 et le 27 octobre, suivie du 1er au 3 novembre 2024. Concernant le second tour, il est prévu du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024. Dix-neuf nations africaines, comprenant les trois pays hôtes (Kenya, Ouganda, Tanzanie), participeront aux phases finales, auxquelles s’ajouteront trois équipes qualifiées issues de chacune des six unions zonales de la Caf et une nation désignée en fonction de son classement dans la région Cecafa.

Créé en 2009, le Championnat d’Afrique des nations Caf TotalEnergies est exclusivement destiné aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, ce qui en fait une initiative unique dans le monde du football et reflète l’une des nombreuses innovations passionnantes mises en œuvre par la Caf pour promouvoir le développement du football en Afrique.

Les nations qualifiées s’affronteront pour décrocher le prestigieux trophée Chan Caf TotalEnergies, qui sera assorti d’une prime de 2 millions de dollars, suite à une augmentation de 60 % de la récompense pour le vainqueur du tournoi. La dernière édition s’est tenue en Algérie, où le Sénégal a triomphé des hôtes en finale pour obtenir son premier titre.

Alassane, avec Cafonlone.com

