CHAN 2025 : le Mali éliminé par la Mauritanie, une grosse désillusion pour le football malien

En match retour du 2e tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025 de football, les Aigles locaux ont été contraints, ce dimanche au stade du 26 Mars à Bamako, au nul vierge par les Mourabitounes locaux de la Mauritanie. Un score qui élimine le Mali, qui s’était déjà incliné à l’aller (1-0) devant le même adversaire.

Les Aigles locaux du Mali ne verront pas les phases finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025 de football. En match retour ce dimanche à Bamako, les poulains du coach Baye Bah ont été contraints au nul vierge par les Mourabitounes locaux de la Mauritanie, scellant leur élimination de la compétition. Ce qui constitue une énorme déception pour le public sportif malien, qui s’attendait à tous sauf à une élimination des Aigles locaux à ce stade de la compétition. La Mauritanie, grâce à sa victoire au match aller (1-0), se qualifie pour les phases finales de la compétition réservées aux joueurs évoluant sur le continent africain.

Pourtant les données étaient très claires avant le début de la rencontre. Défaits à aller, Youssouf Koïta et ses coéquipiers se devaient de remonter le but encaissé pour prétendre poursuivre leur route. Une mission que Ousmane Diallo dit Senti et ses coéquipiers n’ont pas pu accomplir. La faute à un manque criard de réalisme. Les attaquants malgré les occasions n’ont pas réussi à tromper le gardien mauritanien. Un triste score qui élimine le Mali de la course aux phases finales du CHAN.

Le coach Baye Bah est le seul responsable de cette élimination. Sur le choix des joueurs, l’ancien coach de l’ASKO et de l’AS Bakaridjan de Braouéli s’est volontairement privé des joueurs comme Zoumana Simpara du Djoliba AC et du défenseur du Stade malien de Bamako, Mamadou Doumbia, alias l’homme braillé pour ne citer que ceux-ci. Deux joueurs qui pouvaient lui assurer la qualification.

Sur le plan tactique, il n’a jamais réussi, en deux matchs, à déverrouiller la défense mauritanienne. Le coach Baye Bah avait pourtant l’avantage de connaître le football mauritanien, lui qui a formé 12 des 22 joueurs Mourabitounes qui ont joué contre le Mali. Cela n’a malheureusement pas suffi.

Les pays qualifiés sont : le Sénégal, tenant du titre, la Mauritanie, la Guinée Conakry, le Niger, le Burkina Faso, le Nigéria, la Centrafrique, la Tunisie, la Libye, le Maroc, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Congo, le Soudan, la Zambie, le Rwanda. La Confédération africaine de football (CAF) va dans les prochains jours déterminer le reste des pays qualifiés. Pour rappel, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), est prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

