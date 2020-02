Finaliste du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) en 2016 au Rwanda, le Mali a manqué le rendez-vous de 2018 au Maroc. De retour dans la compétition cette année au Cameroun, notre pays vise de nouveau le bouquet final aux dires du sélectionneur Nouhoum Diané.

Absent de la phase finale du précédent Chan organisé et remporté par le Maroc, le Mali a composté son ticket pour celle de la prochaine édition prévue au Cameroun. A l’issue du tirage au sort effectué le lundi 17 février à Yaoundé, notre pays a hérité de la poule A en compagnie du Cameroun, du Burkina Faso et du Zimbabwe. Approché par nos soins, le sélectionneur des Aigles locaux du Mali déclare avoir dans le viseur la finale du tournoi. “ D’abord on ne veut pas faire de la simple figuration. On est condamné à atteindre un certain niveau lors de ce Chan. Nous voulons à tout prix jouer la finale. Après on verra ce qu’il y a lieu de faire. On va tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. J’ai l’habitude de dire dans mes interventions qu’il y a une sorte de pression sur nous les entraineurs. Tu ne peux plus aller à une compétition et se permettre de s’arrêter au niveau de la phase de poules. Pourquoi je dis ça par ce que le football malien au niveau de ses catégories inférieures a placé la barre très haut ce dernier temps. On est double champion d’Afrique Cadets et champion d’Afrique Juniors en titre. Au regard de toutes ces performances réalisées par nos sélections Cadets et Juniors cela nous pousse à faire des résultats à notre niveau aussi. Ces jeunes ont montré la voie aux autres. Donc à chaque fois que nous participons à une compétition internationale nous avons à cœur d’aller très loin”, a fait savoir Nouhoum Diané.

Alassane Cissouma

