CNOSM-fédérations nationales sportives : Habib Sissoko instaure un cadre d’échanges pour un développement harmonieux du sport malien

Cette rencontre trimestrielle entre le président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Habib Sissoko, et les présidents des fédérations nationales sportives est un cadre d’échanges afin de discuter des difficultés auxquelles le mouvement olympique et sportif est confronté et de trouver une solution idoine.

Le samedi 4 février 2023, s’est tenue la 7ème rencontre trimestrielle entre le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) Habib Sissoko et les Présidents des fédérations sportives. Cette rencontre informelle permettant de maintenir un cadre d’échange entre les différents responsables du sport malien se veut libre, décontractée et courtoise. Le “Domaine Kanu” a servi de cadre à cette rencontre. Etaient présents, outre le président du CNOSM, Habib Sissoko, et les représentants des disciplines sportives affiliées au CNOSM, les nouveaux responsables de la fédération malienne de jeu de dame et de la fédération malienne de cyclisme étaient présents pour la première fois après leur élection. Le Président du Cnosm Habib Sissoko a exhorté l’ensemble des acteurs à la cohésion autour des idéaux olympiques afin de maintenir et favoriser une stabilité et un développement harmonieux du sport dans notre pays. Il a salué les efforts déployés du ministre en charge des Sports, Mossa Ag Attaher en faveur du mouvement olympique.

Adama Mariko, président de la FédérationMalienne de Karaté et porte parole des fédérations

“Nous avons sollicité Habib Sissoko de créer un cadre non formel pour des échanges francs… “

Je suis le porte-parole des Fédérations sportives du Mali. Les présidents des fédérations sportives nationales, nous avons demandé au président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, de créer un cadre de rencontre non-formelle et en dehors de l’espace sport pour nous permettre d’échanger périodiquement entre nous pour le bien du sport au Mali. C’est ainsi que chaque trimestre, nous nous retrouvons en ville de façon non-formelle pour échanger beaucoup plus librement sous forme de causerie-débat sans protocole.

Actuellement, nous sommes à notre septième rencontre. Cette rencontre, nous a permis de nous rapprocher davantage, de nous connaitre plus, de nous intégrer et surtout de créer un climat de solidarité entre nous et autour de notre président Habib Sissoko que je remercie et félicite beaucoup pour tous ce qu’il fait pour le sport malien. Les fédérations ont pratiquement le même problème, sinon des difficultés qui se ressemblent et cette rencontre constitue pour nous un cadre idéal pour échanger franchement entre nous et avec notre président”.

Mme Bengaly Mahawa, Vice-présidente de la Femaboxe :

“A chaque rencontre Habib nous restitue toutes les activités internationales”

Je suis Mme Bengaly Mahawa Guindo, Vice-Présidente de la Fédération Malienne de Boxe, membre du Bureau Exécutif du CNOSM, Présidente de la Commission Culture et Paix du CNOSM. J’ai de très bonnes impressions par rapport à cette rencontre trimestrielle informelle d’échange entre les fédérations. Je trouve que c’est une très belle initiative car c’est l’unique opportunité pour moi de connaître les responsables des autres fédérations, de m’informer, d’échanger des expériences, de discuter des problèmes les plus brûlants dans le monde du sport. Je suis aussi contente car à chaque rencontre le Président du CNOSM nous restitue toutes les activités internationales dont il a participé. Ce cadre a sa raison d’être car je me sens toujours bien ressourcée après sa tenue. Je veux que ce cadre soit pérenne.”

Amadou Diarra, Président de Handisport

“C’est le souci de développer le sport malien en inclusivité”

Mon avis est que cette rencontre trimestrielle entre le président du CNOSM Habib Sissoko et les présidents des fédérations sportives est un espace d’échanges et de partage d’informations, qui n’a aucune autre dimension que le souci de développer le sport malien. Monsieur Habib Sissoko est un responsable pétri de qualités. Donc, c’est l’occasion pour nous d’écouter non seulement les préoccupations des uns et des autres mais aussi de prêter attention aux questions épineuses qui traversent les différentes fédérations, et essayer de trouver une solution soit en produisant des conseils, soit en montrant les chemins qui pourront aboutir à la réussite. Donc, cette rencontre permet également de diminuer les tensions entre les membres des différentes fédérations. Parce que d’aucuns parlent des problèmes que traversent leurs structures. Donc, toujours en s’informant, en partageant les idées, les solutions pourront aussi être dégagées de façon pratique. Donc, cette rencontre est participative. Tout le monde parle sans complaisance dans le plus grand respect. Donc, l’objectif de cette rencontre trimestrielle pour notre leader, Habib Sissoko, c’est le souci de développer le sport malien en inclusivité. Au cours de cette rencontre, nous avons aussi parlé des opportunités de qualification des athlètes pour Paris 2024 au niveau de certaines fédérations. L’information aussi a été donnée pour l’organisation de la première édition des Jeux paralympiques africains.

Le président Habib a été informé du fait que le Comité paralympique africain a instruit aux Comités nationaux paralympiques d’informer les autorités sur la tenue de la première édition des Jeux paralympiques africains qui est un événement très important. Donc, après les échanges, la rencontre a été clôturée par un déjeuner au cours duquel les échanges ont été poursuivis de façon extraordinaire. Vraiment, ça été une journée pleine d’échanges que tout le monde a admiré. Ces rencontres trimestrielles sont devenues un espace idéal de s’éclater dans la parole, dans le plus grand respect avec les uns et les autres. Nous avons vraiment aimé cette rencontre et nous espérons que Dieu donne la force à notre président de continuer sur ça.

Le président Habib est pétri de qualités de leadership, de la bonne gouvernance. Il est tout temps disposé à parler avec tout le monde s’il s’agit du développement du sport au Mali. Dans ces rencontres, Habib Sissoko nous conseille toujours le respect que nous devons au ministre des Sports, qui veut faire avancer le sport malien. Donc, nous avons compris et nous espérons continuer dans cette lancée. Donc, vraiment, longue vie au Président Habib Sissoko. Que les fédérations sportives maliennes continuent de se développer de la plus belle manière. Vivement la prochaine rencontre !»

Kawory Berthé, Président de la Fédération Malienne de Cricket

“Ce cadre permet aux présidents des fédérations de se connaitre… “

Initié par les fédérations et apprécié par le Président Sissoko, ce cadre informel d’échange entre les fédérations et le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali permet tout d’abord aux dirigeants des différentes disciplines sportives de se connaître. C’est un forum du donner et du recevoir où chaque fédération expose les défis auxquels elle est confrontée et ensemble les participants à tour de table discutent du problème afin d’y trouver une solution durable. Par exemple, quand ma fédération (Fédération Malienne de Cricket) était confrontée à un problème d’exonération pour un don d’équipements, un responsable d’une autre fédération a pris les choses en main pour faciliter les démarches.”

